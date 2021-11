Tradegate-Aktienkurs Westwing-Aktie:

ISIN Westwing-Aktie:

DE000A2N4H07



WKN Westwing-Aktie:

A2N4H0



Ticker-Symbol Westwing-Aktie:

WEW



Kurzprofil Westwing Group AG:



Die Westwing Group AG (ISIN: DE000A2N4H07, WKN: A2N4H0, Ticker-Symbol: WEW) ist der Marktführer für inspirationsgetriebenen Home & Living eCommerce in Europa und erzielte im Geschäftsjahr 2020 EUR 433 Mio. Umsatz. Mit seinem "Shoppable Magazine" inspiriert Westwing seine treuen "Home Enthusiast"-Kunden durch eine kuratierte Auswahl an Produkten, die Westwing mit wundervollen Inhalten kombiniert. Westwing erzielt mehr als 79 Prozent seiner Bestellungen mit Bestandskunden. Die Mission von Westwing ist: To inspire and make every home a beautiful home. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in München. Westwing ist seit Oktober 2018 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und ist in elf europäischen Ländern aktiv. (17.11.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Westwing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Möbelhändlers Westwing Group AG (ISIN: DE000A2N4H07, WKN: A2N4H0, Ticker-Symbol: WEW) unter die Lupe.In der vergangenen Woche hätten die Quartalszahlen und eine gesenkte Prognose noch für eine Talfahrt der Westwing-Aktie gesorgt. Am Mittwoch gehöre der SDAX-Wert allerdings zu den Favoriten. Die Analysten von Jefferies hätten sich optimistisch zu Westwing geäußert und würden die Aktie mit dem Votum "buy" und dem Kursziel von 45 Euro in ihre Empfehlungsliste aufnehmen.Westwing verfüge über eine spannende Story. Anleger sollten aber erst eine Bodenbildung abwarten, bevor neu eingestiegen werde. Die Chartzone bei 29/30 Euro dürfte sich als nicht leicht zu überwindender technischer Widerstand erweisen, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Westwing-Aktie: