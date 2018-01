Paris (www.aktiencheck.de) - Der Konjunkturmotor in der Eurozone läuft - wenn auch mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten in den einzelnen Mitgliedstaaten - recht rund, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Nach einem geschätzten Wirtschaftswachstum von 2,2 Prozent in 2017 erwarte die Europäische Kommission für das laufende Jahr einen BIP-Anstieg von 2,1 Prozent.



Die robuste Wirtschaft stärke auch den Euro (ISIN: EU0006169930, WKN: 616993), zumal die EZB die geldpolitischen Zügel ein wenig gestrafft habe - seit Jahresbeginn seien die monatlichen EZB-Anleihekäufe auf 30 Milliarden Euro halbiert worden. Im Vergleich zum Polnischen Zloty habe die Gemeinschaftswährung jedoch das Nachsehen, um rund 5 Prozent habe der Euro zum Zloty in den vergangenen zwölf Monaten an Wert eingebüßt. An dieser Tendenz habe sich auch seit Jahresbeginn nichts geändert. Zwar stelle das angespannte Verhältnis Polens zur EU auch für den Zloty eine nicht zu unterschätzende Gefahr dar; sollte sich das Verhältnis der beiden Lager aber nicht weiter verschärfen, könnte der Zloty seinen Aufwärtstrend durchaus fortsetzen. Die Gründe: Die Ökonomen der Europäischen Kommission würden Polen 2018 einen BIP-Zuwachs von 3,8 Prozent zutrauen - so viel wie kaum einem anderen EU-Staat. Zudem würden die vergleichsweise hohen Zinsen in Polen zahlreiche Investoren anlocken. Und dass die polnische Notenbank aufgrund der zuletzt gestiegenen Inflation schon 2018 den Leitzins erhöhen könnte, spreche ebenfalls für den Zloty. (26.01.2018/ac/a/m)





