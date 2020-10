Paris (www.aktiencheck.de) - Der globale Wirtschaftsmotor gewinnt wieder zunehmend an Fahrt; dies signalisieren zumindest zahlreiche zuletzt veröffentlichte Konjunkturindikatoren wie der ifo-Geschäftsklimaindex, Daten vom US-Industriesektor, der solide US-Stellenaufbau oder einige erfreuliche Daten aus dem Reich der Mitte, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Öl-Bullen in LauerstellungWie sich der Preis des Schmierstoffs künftig entwickeln werde, sei von vielen unvorhersehbaren Ereignissen abhängig - und daher nicht seriös zu prognostizieren. Aber: Die Chancen, dass Öl auf mittlere Sicht wieder an Wert gewinnen könnte, seien zumindest vorhanden. Grund: Im Zuge der weltweiten Produktionskürzungen sei einer Schätzung der US-Energiebehörde EIA zufolge das globale Angebot erstmals seit Mitte 2019 unter das Niveau der Nachfrage gefallen. Im Umkehrschluss bedeute dies auch: Die weltweiten Lagerbestände seien Medienberichten zufolge seit dem Sommer um rund 300 Millionen Barrel gesunken - und dürften sich laut Russell Hardy, CEO des weltgrößten unabhängigen Ölhändlers Vitol Group, von September bis Dezember um weitere 250 bis 300 Millionen Barrel reduzieren. Sollte darüber hinaus Ende 2020 beziehungsweise Anfang 2021ein wirksamer Impfstoff gegen das Coronavirus auf den Markt kommen, dürfte dies dem Ölpreis einen zusätzlichen Schub verleihen. Noch sorge die Pandemie aber für viel Unruhe und Unsicherheit. Und noch müssten sich die Öl-Bullen daher wohl in Geduld üben. (02.10.2020/ac/a/m)