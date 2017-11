ISIN Snap-Aktie:

US83304A1060



WKN Snap-Aktie:

A2DLMS



Ticker Symbol Snap-Aktie Deutschland:

1SI



NYSE Ticker-Symbol:

SNAP



Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Bekannt ist Snap Inc. vor allem als Anbieter des Instant Messaging-Dienstes Snapchat. Zu den weiteren Produkten zählt die in 2016 vorgestellte Brille Spectacles.



Das IPO von Snap Inc. ist der größte Börsengang seit der Emission der chinesischen Handelsplattform Alibaba in 2014.



Gründer von Snap Inc. sind die US-Amerikaner Evan Spiegel und Bobby Murphy.





Charlotte (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von Analyst Justin Post von BofA Merrill Lynch ResearchLaut einer Aktienanalyse vertritt Analyst Justin Post vom Investmenthaus BofA Merrill Lynch Research in Bezug auf die Aktien des Instant Messaging-Dienstes Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) weiterhin eine neutrale Haltung.Die Analysten von BofA Merrill Lynch Research sind der Auffassung, dass sich Snap Inc., der Anbieter der Snapchat-App, im Hinblick auf die Plattform, die Monetarisierung und der Strategie weiterhin in einem Entwicklungsprozess befinde.Analyst Justin Post rät Investoren zunächst an der Seitenlinie zu bleiben und reduziert das Kursziel für die Snap-Aktie von 17,00 auf 16,00 USD.In ihrer Snap-Aktienanalyse bestätigen die Analysten von BofA Merrill Lynch Research ihr "neutral"-Rating.Xetra-Aktienkurs Snap-Aktie:11,10 Euro -15,78% (08.11.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Snap-Aktie:11,07 Euro -14,74% (08.11.2017, 17:57)NYSE-Aktienkurs Snap-Aktie:USD 12,75 -15,62% (08.11.2017, 18:06)