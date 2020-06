Die Zeit, die Menschen in Lebensmittelgeschäften und Apotheken einkaufen würden, habe in den letzten vier Wochen deutlich zugenommen, und in Staaten wie Ohio, Washington, Texas, Georgia und Illinois sei sie wieder (oder fast wieder) auf ein normales Niveau zurückgekehrt. Sogar in Staaten wie Pennsylvania, New York und New Jersey, wo sie immer noch etwa 10% unter dem Ausgangswert liege, sei die Verbesserung in den letzten vier Wochen erheblich gewesen. (In einigen Bundesstaaten habe es im Vergleich zum Niveau vor zwei Wochen einen gewissen Rückschritt gegeben, der allerdings vielleicht auf die jüngste Welle sozialer Unruhen zurückzuführen sei.)



In den Bereichen Einzelhandel und Freizeit lasse sich eine sehr viel größere Differenzierung zwischen den einzelnen Bundesstaaten ausmachen. In New York und New Jersey liege das Aktivitätsniveau immer noch 40% unter dem Normalwert - eine Verbesserung gegenüber dem vor vier Wochen festgestellten Niveau von -50%, aber immer noch extrem schwach. In Ohio, Texas und Georgia hingegen sei man inzwischen wieder zu ca. 10 bis 15% unter dem normalen Niveau zurückgekehrt.



Das Verkehrswesen erwache wieder zum Leben. Die Nutzung der Nahverkehrssysteme habe sich gegenüber den Tiefstständen, die während der Hochphase der landesweiten Abriegelungen zu beobachten gewesen seien, deutlich verbessert, wobei Staaten wie Ohio, Texas und Georgia eine markante Besserung erkennen lassen würden. Der Rückgang in den letzten beiden Wochen (mit Ausnahme von Texas und Florida) sei wahrscheinlich auf die Auswirkungen des langen Wochenendes am Memorial Day Ende Mai zurückzuführen und nicht unbedingt durch COVID bedingt gewesen. New York und New Jersey lägen trotz einiger Verbesserungen immer noch mehr als 50% unter der Norm, und auch Washington, Kalifornien und Florida würden hinterher hinken.



Die Menschen würden allmählich an ihre Arbeitsplätze zurückkehren. Hier sei die Verbesserung geringer, und die meisten Bundesstaaten lägen immer noch fast 35 bis 45% unter dem Ausgangswert, wobei New York und New Jersey immer noch um mehr als 45% zurücklägen. Die USA insgesamt lägen etwa 40% unter dem Ausgangswert, eine Verbesserung um 10 Prozentpunkte gegenüber den Tiefstständen. Wie bei den Nachverkehrssystemen sei der Rückgang in den letzten beiden Wochen jedoch wahrscheinlich auf das lange Wochenende Ende Mai zurückzuführen gewesen.



Im Restaurant zu essen sei wieder in. Vor vier Wochen seien die meisten Restaurants im gesamten Land gesperrt gewesen. Bei den Reservierungen über das OpenTable-System habe im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang um 100% zu Buche gestanden. Einen Lichtblick habe Texas geboten, und selbst dort seien die Reservierungszahlen im Vergleich zum Vorjahr um 85% zurückgegangen. Die jüngsten Daten (Stand: 1. Juni) würden ein sehr viel ermutigenderes Bild zeigen: In Oklahoma, Texas, Alabama, South Carolina, Arizona, Kansas und Indiana seien die Reservierungen "nur" 55 bis 65% niedriger als vor einem Jahr; in Kentucky, Utah, Colorado, Oregon, Tennessee und New Mexico lägen sie 70 bis 80% niedriger; in Rhode Island seien sie nur um 10% zurückgegangen; New York, das Gebiet um Washington DC, Michigan und Illinois lägen immer noch fast 100% bzw. Kalifornien 90% unter dem Vorjahreswert.



Stundenweise Beschäftigte würden beginnen, vom Trend zu profitieren. Daten von Homebase würden zeigen, dass sich die Beschäftigung von Arbeitnehmern auf Stundenbasis in Florida und Ohio und zu einem gewissen Grad auch in Texas und Georgia deutlich verbessert habe. Weniger ermutigend sei die Tatsache, dass in den meisten Staaten (mit Ausnahme von Ohio) in den letzten Wochen keine oder nur geringe Verbesserungen zu verzeichnen gewesen seien.



Alles in allem halte die Expertin diese Daten für ermutigend. Man könne natürlich nicht davon ausgehen, dass sie den Beginn eines neuen Trends darstellen würden. Die Lage werde sich weiterentwickeln. Viel werde davon abhängen, ob der Trend bei den Infektionen weiter nachlasse oder ob neue Infektionsherde zutage treten würden. Außerdem sei entscheidend, welche Beschränkungen die Bundesstaaten den verschiedenen Geschäftsaktivitäten auferlegen und in welchem Tempo diese Restriktionen wieder gelockert würden. All diese Faktoren würden sich unmittelbar auf die Logistik der Unternehmen auswirken, aber auch dazu beitragen, die Einstellungen und Verhaltensweisen der Menschen zu prägen. Man müsse die Situation genau beobachten und ein breiteres Spektrum von Daten nutzen.



Vorerst scheinen diese Daten jedoch zu signalisieren, dass die Menschen gewillt sind, zu einem normalen Leben zurückzukehren, so die Expertin. Sie würden erwarten, dass angemessene Sicherheitsvorkehrungen getroffen würden, aber wenn sie das Gefühl hätten, dass vernünftige Schutzmaßnahmen umgesetzt werden, würden sie sich nicht weiter aus Angst verstecken. Dies könnte dazu beitragen, dass die Erholung während des Sommers und des Frühherbstes, noch vor dem befürchteten neuerlichen Aufflackern der Infektionen im Oktober bzw. November, an dringend benötigter Dynamik gewinne. In der Zwischenzeit würden die politischen Entscheidungsträger einen gewissen Spielraum haben, um die Ergebnisse der verschiedenen Strategien in den einzelnen US-Bundesstaaten und Ländern zu vergleichen und festzustellen, ob einem möglichen erneuten Anstieg der Infektionen mit gezielteren Maßnahmen begegnet werden könne und sollte.



Die ermutigende Botschaft in den bisherigen Daten laute: Wenn sich die Türen öffnen würden, würden die Menschen zurückkehren. Wenn man den Mut und die Kraft aufbringe, die grundlegenden Ursachen der gegenwärtigen Unruhen in Angriff zu nehmen, könne der anschließende Heilungsprozess immer noch von einer robusten Erholung der Wirtschaftstätigkeit und der Lebensbedingungen begleitet und unterstützt werden. (Ausgabe vom 09.06.2020) (12.06.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wann wird die Weltwirtschaft nach dem COVID-19-Schock zu einem Gefühl der Normalität zurückkehren? Sonal Desai, CIO von Franklin Templeton Fixed Income, untersucht einige der wichtigsten Indikatoren für die Wirtschaftstätigkeit im Nachgang der Pandemie.