Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die deutschen Außenhandelszahlen für März waren enttäuschend, so die Analysten der Helaba.



Während die Exporte in laufenden Preisen gegenüber Februar um 3,3% zurückgegangen seien, seien die Importe in gleicher Prozentzahl gestiegen. Die Vorjahresveränderungen seien hoch. Aufgrund des massiven Preisschubs insbesondere für Energie sage dies allerdings wenig über die reale Mengenentwicklung aus. Für Einfuhren hätten die Unternehmen im Schnitt zuletzt über 31% mehr als ein Jahr zuvor bezahlen müssen, ihre Ausfuhren hingegen hätten sie "nur" um 16% verteuern können. Betrachte man die Monatswerte in realer Rechnung, so zeige sich, dass die Importe in den ersten beiden Monaten um mehr als 6% unter dem Vorjahresniveau gelegen hätten, während die Exporte stagniert hätten.



Der Ukraine-Krieg und die sich durch die Null-Covid-Strategie Chinas noch verstärkenden Lieferkettenprobleme würden den globalen Handel und damit auch den deutschen Außenhandel bremsen. Bislang sei keine Besserung zu erkennen. Nach den enttäuschenden Auftragseingängen für März sollten dies auch die Erwartungen der vom ZEW befragten Finanzanalysten für Mai bestätigen. Die Analysten würden nach dem Einbruch mit einer Stabilisierung auf sehr niedrigem Niveau rechnen. Die Einschätzung der aktuellen Lage dürfte sich nochmals leicht verschlechtern, obwohl die Pandemie-Lockerungen im Dienstleistungsbereich für Impulse sorgen würden. (Ausgabe vom 06.05.2022) (09.05.2022/ac/a/m)



