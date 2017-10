Zugleich ist der synchronisierte globale Aufschwung, den wir aktuell erleben und der durch starke gesamtwirtschaftliche Daten in Europa, den USA und China zum Ausdruck gebracht wird, ein weiterer Faktor, der eine Anlage in Value-Werte unterstützen dürfte, so die Experten von NN IP. Sektoren wie Finanzen, baunahe Firmen und Werkstoffunternehmen würden vermutlich von einem besseren gesamtwirtschaftlichen Umfeld profitieren. Zudem würden sie positiv mit steigenden Anleiherenditen und einer steigenden Inflation korrelieren.



Auch wenn die Inflation noch auf einem niedrigen Stand verharrt, dürften wir am Anfang einer neuen Welle wirtschaftlicher Belebung stehen, was jüngst durch den Einkaufsmanagerindex im Herstellenden Gewerbe in Bezug auf die gezahlten Preise bestätigt wurde, so die Experten von NN IP. Das verdeutliche die zunehmende Preissetzungsmacht von Unternehmen in den USA und China. Die gesamtwirtschaftliche Belebung gewinne an Boden und unterstütze eher einen Value- als einen Quality-Growth-Ansatz.



Auch wenn es sich um einen langsamen Prozess handle, sei die erwartete allmähliche Bilanzverkleinerung der Zentralbanken ein weiteres Zeichen für die Rückkehr zu einer normaleren Geldpolitik und ein erforderlicher Schritt für die Rückkehr der fundamentalen Bewertungsfaktoren im Aktienbereich.



Die sich weiter abzeichnende Belebung der globalen Wirtschaft werde einen erheblichen Einfluss auf die Sichtweise der Anleger auf die Aktienmärkte haben. Das Quality-Growth-Segment habe sich in den vergangenen zehn Jahren deutlich besser entwickelt als Value-Aktien. Aber dieser Stil könnte im aktuell sich abzeichnenden positiveren Wirtschaftsumfeld anfällig werden, da er unter anderem von steigenden Zinsen und einer steigenden Inflation beeinträchtigt werde. Anleger sollten bei ihrer Stil-Allokation daher einen ausgewogeneren Ansatz verfolgen und sicherstellen, dass sie eine angemessene Ausrichtung auf den Stil hätten, der von einer weiter anziehenden Weltwirtschaft am meisten profitieren werde. Value-Strategien lagen fast für ein Jahrzehnt nicht in der Gunst der Anleger, aber wir könnten uns an einem interessanten Wendepunkt befinden, so die Experten von NN IP. (27.10.2017/ac/a/m)







Den Haag (www.aktiencheck.de) - Die direkte Folge der Marktführerschaft von Quality-Growth-Aktien seit Anfang 2017 war ein starker Anstieg der Bewertungsunterschiede an den Aktienmärkten, so Nicolas Simar, Leiter der Equity Value Boutique bei NN Investment Partners (NN IP).Sowohl in Europa als auch in den USA seien Bewertungsunterschiede zwischen den teuersten und günstigsten Aktien innerhalb aller Sektoren auf einem sehr hohen Niveau nicht weit entfernt vom absoluten Höhepunkt der Technologieblase im Jahr 1999 und auf dem höchsten Stand seit Beginn des neuen Jahrtausends.