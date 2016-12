Wien (www.aktiencheck.de) - Wieder eine Wende im Übernahmepoker um das Schweizer Biotech-Unternehmen Actelion (ISIN: CH0010532478, WKN: 936767, Ticker-Symbol: ACT, SIX Swiss Ex: ATLN, Nasdaq OTC-Symbol: ALIOF), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der US-Chiphersteller Micron Technology (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) habe für das erste Geschäftsquartal 2016/17 einen Umsatzanstieg gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum um 19% auf USD 3,97 Mrd. und einen Gewinn pro Aktie, bereinigt um Sondereffekte, von USD 0,32 erwirtschaftet. Damit seien die Erwartungen von USD 3,95 Mrd. im Umsatz und USD 0,26 Gewinn pro Aktie deutlich übertroffen worden. Die Aktie sei nachbörslich um 10% gestiegen.Nicht ganz nach dem Geschmack der Analysten sei das Quartalsergebnis von Bed Bath & Beyond (ISIN: US0758961009, WKN: 884304, Ticker-Symbol: BBY) gewesen. Im dritten Quartal habe lediglich ein Gewinn pro Aktie von USD 0,85 (Q3 2015: USD 1,09 Gewinn pro Aktie) bei einem Umsatz von USD 2,96 Mrd. erreicht werden können. Analysten hätten mit einem Gewinn pro Aktie von USD 0,98 und einem Umsatz in Höhe von USD 3 Mrd. gerechnet. Aufgrund dessen sei die Gewinnspanne für das Gesamtjahr nach unten angepasst worden. (22.12.2016/ac/a/m)