Die Kandidaten für die nächste Präsidentschaft in den USA seien nominiert, sodass der Wahlkampf jetzt in seine heiße Phase trete. Jede Wahlkampfperiode sei anders, aber für den Aktienmarkt würden sich doch gewisse Rückschlüsse aus der Vergangenheit ziehen lassen. Unterscheide man zwischen Wahlen mit einem im Vorhinein relativ klaren Ausgang und solchen, die eng gewesen seien, stelle man fest, dass die Aktienkurse im Gesamtjahr durchschnittlich ähnlich stark gestiegen seien. Der Unterschied bestehe einzig im Verlauf. Während im ersten Fall die Wahlen eher ignoriert worden seien, sei es im zweiten Fall immer wieder zu Aktienmarktkorrekturen in den Wochen vor dem Urnengang gekommen. Nachdem das Wahlergebnis festgestanden habe, habe sich der Markt jedoch schnell und über das vorherige Niveau hinaus erholt. Dabei habe es keine Rolle gespielt, welcher Partei der neue Präsident angehört habe. Im Vorfeld der Wahlen sorge die mögliche Anhebung von Steuersätzen immer wieder für Verunsicherung. Auch dabei handle es sich in der Regel um ein vorübergehendes Phänomen. Steuererhöhungen könnten den Aufwärtstrend am Aktienmarkt allein nicht brechen.



Falls sich zum Beispiel das Verhältnis zwischen Kapitalertrags- und Dividendensteuer ändere, führe das lediglich zu Anpassungen bei Aktienrückkäufen und Dividendenausschüttungen, die ohne größere Kursrelevanz bleiben würden. Aber auch eine gleichzeitige Erhöhung vieler Steuersätze müsse nicht negativ für den Aktienmarkt sein. Beispielsweise sei die Obama-Regierung am Beginn ihrer zweiten Amtszeit 2013 so vorgegangen. Der US-Aktienmarkt habe in diesem Jahr über 30 Prozent zugelegt. Weitere Wahlkampfthemen seien oftmals regulatorische Veränderungen, die dann tatsächlich nachhaltige Relevanz für die relative Stärke einzelner Sektoren haben könnten.



Der Gesamtmarkt bleibe davon aber weitgehend unbeeindruckt. Auch für den bevorstehenden Wahlkampf erwarten die Experten von Swisscanto Invest die Diskussion der vorgenannten Themen. Und sie würden größere Chancen für einen Sieg der Demokraten mit Joe Biden als neuem Präsidenten sehen. Diesmal stehe zudem zu befürchten, dass ein möglicher Wahlverlierer Trump seine Niederlage nicht sofort akzeptieren könnte. Die Experten würden deshalb mit einer Zunahme der Volatilität am US-Aktienmarkt rechnen und ihn trotz der nach wie vor guten Fundamentaldaten vorübergehend als weniger attraktiv erachten.



Die Schwankungsbreite der Edelmetallpreise habe im vergangenen Monat deutlich zugenommen. Nachdem Gold Anfang August noch einen neuen Rekordwert erzielt habe, sei der Goldpreis wieder unter die Schwelle von USD 2.000 pro Unze gefallen. Zu dieser zwischenzeitlichen Korrektur geführt habe eine Verschnaufpause bei der US-Dollar-Abwertung und ein Rückgang der Realrenditen. Trotz dieser Entwicklung würden die beiden fundamentalen Treiber auch in Zukunft intakt bleiben. Der US-Dollar werde weiterhin von der hohen Neuverschuldung der Vereinigten Staaten und der ultra-expansiven Geldpolitik der US-Notenbank belastet. Die lockere Geldpolitik sorge zudem für einen weiteren Abwärtsdruck auf die Realrenditen und reduziere die Opportunitätskosten für Gold weiter.



Neben der zuletzt hohen Nachfrage von börsennotierten Goldfonds dürfte auch die physische Goldnachfrage wieder anziehen. In Europa und den USA habe die Nachfrage von Barren und Münzen den höchsten Stand seit 2016 erreicht. Demgegenüber stehe die schwache Nachfrageentwicklung in den Schwellenländern, insbesondere aus Indien und China. Die Schwäche des Goldkonsums sei durch die hohen lokalen Goldpreise begründet. Die Schwellenländerwährungen hätten sich jedoch gegenüber dem US-Dollar stabilisiert, da die Wachstumserholung auch in den für den Goldkonsum bedeutenden Schwellenländern voranschreite. Insgesamt rechnen die Experten von Swisscanto Invest wieder mit einer höheren physischen Goldnachfrage. (03.09.2020/ac/a/m)





Zürich (www.aktiencheck.de) - Die Weltwirtschaft erholt sich seit April von der schweren Corona-Rezession, so die Experten von Swisscanto Invest.Insbesondere sei der private Konsum in den westlichen Industrieländern rascher als erwartet auf den Vorkrisenpfad zurückgekehrt. Allerdings sei in Branchen, die besonders stark unter den einschränkenden Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus leiden würden, das Vorkrisenniveau noch längst nicht erreicht. Zudem steige vielerorts die Anzahl der Neuinfektionen wieder. Die Wirtschaft sei weiterhin auf die Hilfe der Geld- und Fiskalpolitik angewiesen. Das bislang fehlende fiskalpolitische Anschlussprogramm in den USA sorge für Unsicherheit. Infolge der konjunkturellen Erholung hätten auch die Inflationsraten in vielen Volkswirtschaften den Tiefpunkt durchschritten. Einen generellen Druck zu höheren Preisen sehen die Experten von Swisscanto Invest indes nicht.In einem solchen Umfeld würden die Renditen an den Anleihenmärkten auf einem ausgesprochen niedrigen Niveau und mancherorts sogar im Minus verharren, womit die relative Attraktivität der Aktien erhalten bleibe. Aufgrund der bevorstehenden US-Wahlen, der Spannungen zwischen den USA und China und des anhaltenden Verhandlungspatts für ein weiteres US-Haushaltspaket seien temporäre Rücksetzer an den Aktienmärkten allerdings jederzeit möglich. Im August habe sich der US-Dollar stabilisiert. Bis zu den US-Wahlen gehen die Experten von Swisscanto Invest von einer anhaltenden Konsolidierung aus. Auf Jahressicht würden sie indes weiteren Raum für einen schwächeren Dollar sehen.