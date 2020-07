Unter anderem werde auch über die Höhe des Arbeitslosengeldes diskutiert. Und das liege gegenwärtig bei 600 Dollar pro Woche. Die Republikaner im Senat würden das für zu hoch halten. Während sie befürchten würden, dass die Höhe der bisherigen Arbeitslosenunterstützung Menschen davon abhalte, zur Arbeit zurückzukehren, würden die Demokraten den Arbeitslosenzuschlag bis Dezember beibehalten wollen.



"Hier kommen die amerikanischen Präsidentschaftswahlen ins Spiel", meine Marko Behring. "Die beiden großen Parteien befinden sich mitten im Wahlkampf und keine wird daher zu sehr auf die Bremse treten. Das könnte eine schnellere Einigung möglich machen." Möglicherweise sollten Hilfszahlungen künftig zielgerichteter eingesetzt werden und es dürfte an der ein oder anderen Stelle etwas nachgeschärft werden. "Eine Gefahr für die Märkte sehen wir hier nicht", betone Marko Behring.



In Europa liege das Augenmerk auf dem EU-Sondergipfel am Freitag und Samstag. Dort werde über das 750 Mrd. schwere Hilfspaket und die Art der Finanzierung diskutiert. "Positive Impulse für die Märkte erwarten wir nur im Falle einer zügigen Einigung. Bereits im Vorfeld des Gipfels war die Uneinigkeit der Gipfelteilnehmer jedoch offensichtlich", befinde Behring. "Ein Durchbruch erscheint da eher schwierig."



Die meisten Marktteilnehmer hätten das zweite Quartal bereits abgeschrieben, hätten aber hohe Erwartungen in die zweite Jahreshälfte gesetzt. "Sollte sich der Ausblick auf das dritte Quartal eintrüben, wird auch eine V-Erholung immer fraglicher", meine Marko Behring. Das bedeute: "Wir agieren vorsichtig, und halten entsprechende Cashbestände vor, um im Falle eines stärkeren Rücksetzers handlungsfähig zu sein."



Obwohl die chinesischen Wirtschaftsdaten Anzeichen der Normalisierung aufweisen würden, sehe die Fürst Fugger Privatbank China nur als Beimischung. Gegen eine höhere Gewichtung spreche der nach wie vor schwelende Handelskonflikt mit den USA sowie die innenpolitische Unsicherheit um Hongkong. (15.07.2020/ac/a/m)





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Die gute Nachricht zuerst: In den USA gingen zuletzt die Neuanträge auf Arbeitslosenunterstützung zurück, so Marko Behring, Leiter Asset Management der Fürst Fugger Privatbank.Die Zahl der Zahlungsempfänger sei sogar auf den niedrigsten Stand seit Mitte April gesunken. Nun die weniger gute: Gleichzeitig steige die Zahl von Covid-19-Fällen so schnell wie nie.Für Marko Behring sei dieses Dilemma nicht nur ein amerikanisches Phänomen. Auch in Europa sehe er das Ankurbeln der Wirtschaft und die Entspannung am Arbeitsmarkt mit steigenden Fallzahlen einhergehen - insbesondere in den Servicebranchen, wo sich oft nur schwierig Distanz halten lasse.