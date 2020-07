Die PMI-Indices würden darauf hindeuten, dass sich die Situation seit Mai etwas verbessert habe, obwohl die PMI-Werte für beide Sektoren, das Verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor, im Durchschnitt immer noch unter 50 Punkten lägen. Ausgehend von einigen wenigen nationalen Werten, die für Juni verfügbar seien, würden die Analysten erwarten, dass der globale PMI für das Verarbeitenden Gewerbe in diesem Monat auf etwa 46 Punkte ansteigen werde. Der PMI für den Dienstleistungssektor dürfte sich auf ein ähnliches Niveau erholen, da die coronabedingten Schließungen in den meisten Ländern aufgehoben worden seien. Nichtsdestotrotz: Viel, wenn nicht alles, hänge von der Entwicklung der Pandemie ab.



Die Inflation sei gesunken. Dies sei hauptsächlich auf den im Jahresvergleich gesunkenen Ölpreis zurückzuführen. Auch wenn sich die Ölpreise von ihren Tiefstständen etwas erholt hätten, liege der Preis für ein Barrel der Rohölsorte Brent derzeit immer noch 35% unter dem Vorjahresniveau. Abgesehen davon würden der starke Kapazitätsrückgang und der massive Anstieg der Arbeitslosigkeit ein Deflationsrisiko bergen. Sie wögen schwerer als gewisse inflationäre Tendenzen im Zusammenhang mit fragileren Lieferketten und den höheren Kosten, mit denen viele Unternehmen konfrontiert seien, um höhere hygienischen Standards und die Einhaltung sozialer Abstandsregeln zu gewährleisten.



Der Welthandel habe in der ersten Hälfte des Jahres 2020 massiv gelitten. Laut CPB sei der gesamte internationale Handel im April gegenüber dem Vorjahr um 16,2% zurückgegangen. Der Containerumschlag sei im Mai um -7,3% gegenüber dem Vorjahr gesunken. Der Großteil dieser negativen Entwicklung hänge mit der tiefen Rezession zusammen. Darüber hinaus seien auch die Reiseverbote und die Shutdown-Maßnahmen, die viele internationale Lieferketten unterbrochen hätten, verantwortlich zu machen. Über das ganze Jahr gesehen, sei ein Einbruch des gesamten Welthandels um 10% möglich. (Finanzmarkttrends vom 30.06.2020) (01.07.2020/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Das globale BIP wird in der ersten Hälfte des Jahres 2020 im Vergleich zum H2 2019 um rund 7% schrumpfen, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Für H2 2020 würden die Analysten erwarten, dass die Erholung, die in den meisten Ländern seit Mai im Gange zu sein scheine, etwas an Fahrt gewinne. Da jedoch die Ausbreitung des Coronavirus in vielen Ländern, unter anderem in den Vereinigten Staaten, nicht vollständig unter Kontrolle sei, bestehe nach wie vor ein erhebliches Abwärtsrisiko. Auch wenn die Erholung sich vermutlich nicht umkehren werde, sei es wahrscheinlich, dass sie viel langsamer als erwartet verlaufen werde. In ihrem Basisszenario würden die Analysten erwarten, dass die Weltwirtschaft in diesem Jahr um 4,4% schrumpfe und im nächsten Jahr um 5,2% wachse. Abgesehen von China werde keine der großen Wirtschaftsmächte bis Ende 2021 wieder das BIP-Niveau von vor Corona erreichen. Massive fiskalische und monetäre Unterstützung sollte wirksam sein, um eine Abwärtsspirale zu vermeiden.