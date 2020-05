Im Gegensatz zu früheren Rezessionen sei der Dienstleistungssektor am stärksten betroffen. Dies würden Frühindikatoren wir der PMI belegen. Der PMI für den Dienstleistungssektor sei im März auf 24 Punkte gefallen, während der PMI für das Verarbeitende Gewerbe auf 39,8 Punkte gesunken sei. Die Lockdown-Maßnahmen, Reiseverbote und angstbedingte Verhaltensänderungen würden zu einem starken Rückgang bei Aktivitäten wie Tourismus und Geschäftsreisen (die laut Weltbank etwa 10% des globalen BIP ausmachen würden), Einzelhandelsverkäufen, Messen, kulturellen Veranstaltungen usw. führen.



Die Corona-Krise habe sowohl deflationäre als auch inflationäre Auswirkungen. Der Nachfrageeinbruch, der vor allem auf dem Ölmarkt zu spüren sei, führe zu niedrigeren Preisen, während die Unterbrechungen der globalen Wertschöpfungsketten und die höheren Kosten im Zusammenhang mit Investitionen in Hygiene- und Abstandsmaßnahmen inflationär wirken würden. In den nächsten zwölf Monaten würden die Analysten erwarten, dass die deflationären Auswirkungen angesichts des enormen Anstiegs der weltweiten Arbeitslosigkeit und des Rückgangs der Kapazitätsauslastung überwiegen würden.



Der Welthandel leide unter dem plötzlichen Stopp der wirtschaftlichen Aktivitäten und dem Reiseverbot. Die Zahlen für Februar und März würden noch nicht die volle Auswirkung zeigen, daher würden die Analysten eine weitere Verschlechterung der Handelszahlen bis April und nur eine gewisse Erholung in der zweiten Jahreshälfte erwarten.





Für dieses Jahr würden die Analysten erwarten, dass das global BIP um 3,1% schrumpfen werde, gefolgt von einem von China angeführten Aufschwung von 5,8% im Jahr 2021. Vor allem für die Industrieländer würden die Analysten jedoch keine Erholung auf das Vorkrisenniveau vor 2022 erwarten. Abgesehen davon sähen sie die Risiken eher nach unten gerichtet, da große Unsicherheit darüber bestehe, ob und wann das neue Coronavirus eingedämmt werden könne. Die Erholung dürfte in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 einsetzen, nachdem der Tiefpunkt höchstwahrscheinlich im zweiten Quartal erreicht worden sei.