Aktien: Präferenz für Europa und Japan / Anleihen: steigende Zinstrends bestätigen

Untergewichtung



Nach der Dezember-Rally seien die Aktienmärkte mit Kursgewinnen ins Jahr 2017 gestartet. Die Gewinnrevisionen seien im Dezember für alle großen Regionen das erste Mal seit langem positiv ausgefallen; basierend auf den anhaltend überzeugenden Makrodatentrends dürfte das im kommenden Monat so bleiben. Steigende Umsätze und Margentrends würden die Aktienmärkte unterstützen. In den USA seien die Bewertungen im historischen Vergleich nach wie vor hoch. "Wir präferieren daher weiterhin Europa, wo die Berichtssaison zum vierten Quartal positiv verlaufen sollte, und Japan, wo sich die Stimmung endlich verbessert", so Greil.

Die Anleihenmärkte seien durch steigende Zinstrends gekennzeichnet. Der Zinsaufschlag von US-Staatsanleihen gegenüber deutschen Bundespapieren könnte sich entlang der ganzen Zinsstrukturkurve noch mehr ausweiten. Stärkeres Wachstum und Inflationstrends in den USA im Vergleich zu Europa könnten die US-Zinssätze noch weiter nach oben treiben. Auch der Abstand zwischen den Leitzinsen von FED und EZB dürfte sich weiter vergrößern. "Wir gehen davon aus, dass die US-Renditekurve stärker ansteigen wird als die deutsche Zinsstrukturkurve. Die steigenden Zinstrends bestätigen uns in unserer Untergewichtung von Anleihen, wobei wir kurze bis maximal mittlere Laufzeiten bevorzugen", kommentiere Greil.



Währungen: Seitwärtsprognose für Dollar / Rohstoffe: Trend zeigt nach oben



Nachdem der US-Dollar Ende 2016 im Zuge von Trumps Wahl zunächst an Stärke gewonnen habe, habe er Anfang 2017 wieder an Boden verloren. Der Leistungsbilanzüberschuss der Eurozone im Vergleich zu dem in den USA herrschenden Defizit spreche für einen stärkeren Euro. Dennoch dürfte der zunehmende Renditeabstand zu Gunsten der USA und der Status der Währung als sicherer Hafen dem Dollar weiterhin zugutekommen, so dass Merck Finck insgesamt ihre Seitwärtsprognose von 1,00 bis 1,15 bestätige.



Die Rohstoffpreise hätten wieder angezogen. Erdöl entwickle sich weiter positiv. Dieser Trend unterstütze auch Industriemetalle wie Kupfer. Auch sie sollten nach und nach aufwärts tendieren. Der Goldpreis bewege sich weiter oberhalb der wichtigen Unterstützungsmarke bei 1.150 US-Dollar. Die Münchner Privatbank rechne mit einer Erholung zwischen 1.150 und 1.350 US-Dollar in den nächsten sechs Monaten. Angesichts sich zudem bessernder Perspektiven für die Agrarpreise empfehle sie weiterhin, in diversifizierte Rohstoffe zu investieren.



Den vollständigen "Marktkompass Februar 2017" sowie ein Video mit Robert Greil finden Sie unter https://www.merckfinck.de/unternehmen/presse/anlegerinformationen.html (07.02.2017/ac/a/m)





