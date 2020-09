Hamburg (www.aktiencheck.de) - Vor allem für die deutsche Industrie gab es zuletzt einige Hoffnungsschimmer, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL.Auch wenn sich die jüngste Aufholbewegung fortsetze, werde die Dynamik wohl abnehmen und es bleibe unsicher, wann das Vorkrisenniveau des Welthandelsvolumens wieder erreicht werden könne. Dabei sei auffällig, dass der Welthandel schon seit Anfang 2018 stagniert habe. Es sei anzunehmen, dass dafür auch strukturelle Gründe verantwortlich seien, wie bspw. zunehmender Protektionismus und eine schleichende Dematerialisierung der Wertschöpfungsketten mit einem stärkeren Fokus auf digitalisierte Dienstleistungen. Damit spiele für viele vor allem exportorientierte Volkswirtschaften künftig der private Konsum eine größere Rolle - ein Segment in dem es zuletzt eher Rückschläge zu verzeichnen gegeben habe.Sowohl in Deutschland als auch in den USA hätten die Konsumentenstimmungsindices zuletzt nachgegeben. Der Hintergrund sei in beiden Fällen vor allem die ungewisse Situation am Arbeitsmarkt. In der deutschen Industrie liege der Anteil der Unternehmen in Kurzarbeit laut ifo-Institut noch immer bei durchschnittlich 53 Prozent. Auch wenn der Arbeitsmarkt ein der konjunkturellen Entwicklung nachlaufender Indikator sei, stünden in dieser Woche besonders die entsprechenden August-Daten für Deutschland und die USA im Fokus. (01.09.2020/ac/a/m)