Bonn (www.aktiencheck.de) - Der Bloomberg Trade Tracker, in den neben Daten zu Frachtaufkommen in wichtigen Häfen und Exportvolumen auch Befragungsergebnisse von Handelsunternehmen eingehen, notiert derzeit auf dem höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren, so die Analysten von Postbank Research.



Grund für den Anstieg seien insbesondere Daten aus Asien, also jener Region, die das Coronavirus am besten im Griff habe und sich entsprechend am schnellsten vom Konjunktureinbruch erhole. In Korea sei das Exportvolumen der ersten 20 Novembertage auf den höchsten Stand seit Februar geklettert und in Taiwan hätten die Ausfuhren im Oktober neun Prozent über dem Vorjahr gelegen. Das neue Freihandelsabkommen Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) der ASEAN-Staaten habe zudem für mehr Optimismus unter Firmenlenkern gesorgt. Insgesamt seien dies positive Signale für die deutsche Wirtschaft und ihre Unternehmen, die bekanntlich stark vom internationalen Handel abhängig seien. (26.11.2020/ac/a/m)



