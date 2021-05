Ähnliches gelte auch für den DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900). Auch hier sei die Unterstützungslinie unterschritten worden, der Aufwärtstrend sei schon seit April gebrochen. Aber schon zum Ende der Woche seien in beiden Indices die Unterstützungslinien wieder überschritten worden. Noch signifikanter sei die Entwicklung im S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0): Er habe am 7. Mai sogar einen neuen Höchststand erreicht.



Allerdings würden nicht alle Leitindices nahe oder auf neuen Höchstständen wie vor allem die US-amerikanischen notieren. So befinde sich der MSCI Asia Pacific nach wie vor in der Konsolidierung und sei allmählich interessanter als die US-Indices, die mittlerweile ziemlich heiß gelaufen seien.



Apropos Konsolidierung: Gold habe seine Schwächephase überwunden. Wer daran seit Mitte 2020 festgehalten oder sogar antizyklisch investiert beziehungsweise Bestände aufgestockt habe, werde nun belohnt. Seit dem Sommer 2020 habe der Wert um rund 150 US-Dollar zugelegt.



Die erste Maiwoche habe gezeigt, wie nervös die Aktienmärkte auf jedes Signal möglicher Zinserhöhungen reagieren würden. Sobald höhere Zinsen aber wieder unwahrscheinlicher würden, würden sie sehr robust bis zu neuen Höchstständen reagieren. Da auch weiterhin Rentenpapiere kaum eine Alternative darstellen würden, würden Aktien grundsätzlich attraktiv bleiben. Wie weit diese Attraktivität reiche, werde sich aber zeigen müssen. Trotz aller demonstrierten Robustheit der meisten Leitindices würden Anleger gut daran tun, das weitere Geschehen aufmerksam und engmaschig zu beobachten, denn eine Garantie auf eine Fortsetzung dieser Robustheit gebe es nicht. (10.05.2021/ac/a/m)







München (www.aktiencheck.de) - Die US-amerikanische Finanzministerin Janet Yellen sandte in der ersten Maiwoche überraschend Signale Richtung möglicher Leitzinserhöhungen aus, schockte damit viele Anleger und schickte vor allem Tech-Aktien auf Talfahrt, so Michael Winkler, Leiter Anlagestrategie bei der St.Galler Kantonalbank Deutschland AG.So schnell und überraschend diese Entwicklung gekommen sei, so zügig sei sie dann aber auch schon wieder vorbei gewesen. Zum Ende der gleichen Woche habe die Furcht vor Zinserhöhungen schon wieder deutlich nachgelassen, die Tech-Aktien seien wieder gestiegen. Der Grund: Die Arbeitsmarktdaten in den USA seien um ein vielfaches schlechter ausgefallen als erwartet. Offenbar ziehe die Konjunktur doch nicht so an wie von manchen Beobachtern inklusive Janet Yellen erwartet.