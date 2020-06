Telemedizin: Patienten könnten sich von zu Hause aus der Ferne von ihren Ärzten beraten lassen. Eine kürzlich von RoboGlobal LLC durchgeführte Umfrage unter über 1.000 Befragten in den USA zeige, dass der Einsatz von Telemedizin während der aktuellen Pandemie im Vergleich zu den vorangegangenen drei Monaten um das Dreifache zugenommen habe. Die gestiegene Nachfrage nach diesen Lösungen habe möglicherweise dazu beigetragen, dass der Teilsektor Telemedizin innerhalb der L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF eine Rendite von +76% YTD erzielt habe.



Bekämpfung von Cyber-Kriminalität: Allerdings könnten Cloud-Plattformen ohne eine stabile Internet-Infrastruktur und eine starke Cyber-Sicherheitsabwehr nicht reibungslos funktionieren. Daher müssten die Regierungen und Institutionen stark in den Aufbau einer mobilen 5G-Internet-Infrastruktur den Ausbau ihrer Cyberabwehr investieren. Cyberkriminalität sei heute ein Multimilliarden-Dollar-Geschäft. Netscout Systems beispielsweise - ein Unternehmen, das im L&G Cyber Security UCITS ETF enthalten sei, zähle allein im letzten Jahr fast 8,4 Millionen so genannte DDoS-Angriffe (Distributed Disruption of Service), bei denen ein von einer Vielzahl von Rechnern orchestrierter Angriff ein System vorübergehend in die Knie zwinge. Das entspreche 23.000 Angriffen pro Tag oder 16 pro Minute. Dabei sei DDoS nur eine von vielen Arten von Cyber-Angriffen. Dementsprechend prognostiziere Cybersecurity Ventures, dass die Gesamtausgaben für Cybersicherheit jährlich um 12 bis 15 Prozent steigen würden und in den nächsten fünf Jahren den Wert von einer Billion Dollar übersteigen würden.



Logistik: Pandemien könnten ohne effiziente Lieferketten und logistische Dienstleistungen nicht wirksam bekämpft werden. Gut funktionierende Logistiknetzwerke seien von zentraler Bedeutung, wenn es darum gehe, Medikamenten, Schutzkleidung, Diagnosegeräte und Testkits zuverlässig dorthin zu bringen, wo sie benötigt würden. Dasselbe gelte für Grundnahrungsmittel. Ein kürzlich veröffentlichter Bericht des Forschungsunternehmens "Transport Intelligence" habe festgestellt, dass der jüngste Anstieg der Online-Käufe aufgrund der Ausgangs-Einschränkungen wegen COVID-19 zu einem erhöhten Auftragsvolumen geführt habe und E-Commerce-Unternehmen ihren Kundenstamm schnell erweitern würden. Amazon etwa wolle aufgrund des gestiegenen Auftragsvolumens 100.000 neue Mitarbeiter in den USA einstellen.



Es könne sich also lohnen, in diesen außergewöhnlichen Zeiten disruptive Technologien und Geschäftsmodelle in die Anlageentscheidung mit einzubeziehen. Die thematischen ETFs von LGIM würden Anlegern eine gute Möglichkeit bieten, in die Technologie oder Entwicklung zu investieren, die sie in und nach der Krise für besonders erfolgversprechend halten würden - von Cyber-Security und künstlicher Intelligenz über Healthcare und Pharma bis hin zu Logistik und Batterietechnologie. (03.06.2020/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Unternehmen, die die neuen Technologien für sich nutzen, in die Automatisierung investiert und digitale Kommunikationsstrukturen aufgebaut haben, werden nach der Pandemie wahrscheinlich besser dastehen als ihre Konkurrenten, so Aanand Venkatramanan, Head of ETF Investment Strategies bei Legal & General Investment Management.In den letzten zehn Jahren hätten innovative Technologien unser Leben, unsere Arbeitsplätze und unsere Gesellschaft grundlegend verändert: Angefangen von Mobile Banking und Online-Shopping über mobiles Arbeiten und Home Entertainment bis hin zu Social Media und Online-Spielen.