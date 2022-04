Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE-Symbol: WFC) ist eine diversifizierte US-amerikanische Finanzholding. Das Serviceangebot der Tochtergesellschaften umfasst das Firmen- und Privatkundengeschäft, Hypothekenkredite, Finanzierungen, Leasing, Aktienhandel und Vermögensberatung, Versicherungen, Zahlungsverkehrabwicklung und Provisionsdienstleistungen. Wells Fargo gehört zu den größten Anbietern von Finanzdienstleistungen in den USA und bedient ca. jeden dritten Haushalt in den Vereinigten Staaten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wells Fargo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Wells Fargo & Company (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE-Symbol: WFC) unter die Lupe.Die Wells Fargo-Aktie habe 2022 im Gegensatz zu einigen Rivalen positiv performt. Seit Jahresbeginn stünden bei dem US-Bankentitel rund drei Prozent Plus zu Buche. Nach Ansicht der Analysten der Citibank sei noch mehr drin und Anleger sollten sich in diesen "für Bankaktien tendenziell schwierigen Zeiten" mit den Papieren von Wells Fargo eindecken.Citibank-Analystin Keith Horowitz habe die US-Bank, die auf das traditionelle Bankgeschäft fokussiert sei, von "Neutral" auf "Buy" heraufgestuft. Das Kursziel sei zwar um zwei Dollar auf 54 Dollar gesenkt worden, aber liege immer noch rund 15 Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag. Horowitz habe in einer Kunden-Mitteilung am Montag erklärt, dass die Bank für ein schwieriges makroökonomisches Umfeld gut aufgestellt sei, wie "CNBC" berichte.Und auch mit Blick auf weiter steigende Zinsen sehe die US-Expertin Überraschungs-Potenzial. "Wells Fargo ist unseres Erachtens am besten für höhere Zinsen positioniert und wir erwarten, dass die Gewinne im Jahr 2023 acht Prozent höher als prognostiziert ausfallen - bei begrenztem Kreditrisiko", habe es in der Studie geheißen. Geplante Kosteneinsparungen und die Aufhebung der Vermögensbegrenzung seien aus Sicht von Horowitz zusätzliche Vorteile.Hintergrund: Die US-Notenbank habe den Leitzins im März um 25 Basispunkte angehoben. Jüngste Aussagen von FED-Vizevorsitzenden, Lael Brainard, wonach die Inflation "vorrangige Ausgabe" der FED sei, hätten darüber hinaus die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass im Mai (im Rahmen der nächsten FED-Sitzung) sogar ein Zinsschritt um 50 Basispunkte erfolgen könnte.Wells Fargo sei bereits 2021 im US-Branchen-Index der Outperformer gewesen. Dafür sei auch die eingeleitete Sanierung verantwortlich gewesen. Und mit der Aussicht auf weiter steigende Zinsen habe der US-Finanztitel aus Sicht des AKTIONÄR beste Chancen, auch in diesem Jahr zu einem Branchen-Star zu avancieren. Denn nach Aussagen der Bank würde ein Zinsanstieg um ein Prozent auf 12-Monats-Sicht zu 7,1 Mrd. Dollar Mehrertrag führen.Kurzum: Die Wells Fargo-Aktie ist weiterhin kaufenswert, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Das Kursziel laute 70,00 Euro. (Analyse vom 11.04.2022)