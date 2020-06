Wie hat Österreich die Covid-19-Krise bewältigt?

Welche Unternehmen haben vom Corona profitiert?

Viele hoch spezialisierte Unternehmen sind in Österreich ansässig, angefangen von der Biotechnologie bis hin zu fortgeschrittener Produktion und High-Tech-Forschung. Sowohl für die Bevölkerung als auch für etablierte Unternehmen und Lieferketten stellt das Coronavirus eine monumentale Herausforderung dar. Angesichts des Mangels an Masken und Desinfektionsmitteln und neuer Ansätze, die für den Neustart unseres gesellschaftlichen Lebens erforderlich sind, haben österreichische Unternehmen einige innovative Ideen, um zu überleben und die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen.



Bis vor kurzem gab es noch kein österreichisches Unternehmen, das eine Schutzmaske hergestellt hat. Die dafür notwendigen Lieferungen musste Österreich aus anderen Ländern erwerben und importieren. Inzwischen nicht mehr, nun produzieren einige österreichische Unternehmen, darunter der bekannte Textil- und Wäschehersteller Wolford, seit einigen Wochen täglich bis zu 500.000 Gesichtsmasken für Beschäftigte im Gesundheitswesen.



Des Weiteren erhielt der Zuckerkonzern AGRANA die Genehmigung zur Produktion von Desinfektionsmitteln mit Bioethanol. Insgesamt produziert AGRANA täglich rund 600.000 Liter Bioethanol und erzielt damit hohe Gewinne.



So liefert der deutsch-österreichische Chiphersteller Infineon 38 Millionen Chips für Beatmungsgeräte, die im Kampf gegen das Coronavirus unverzichtbar sind - ein großer Teil davon wird in Österreich produziert. Die Chips werden weltweit in rund 50 Prozent der Datenserver eingesetzt und steuern medizinische Geräte, wie die derzeit stark nachgefragten medizinischen Beatmungsgeräte, aber auch industrielle Produktionsanlagen unter anderem für die Lebensmittelindustrie. Die Sicherheits-Chips werden auch in die im österreichischen Gesundheitswesen eingesetzten E-Karten integriert und ermöglichen kontaktloses Bezahlen mit Bank- und Kreditkarten.



Die DR ist ein österreichisches Healthcare-Startup, das ebenfalls zu jenen Unternehmen gehört, die vom Coronavirus profitieren und seit kurzem eine einfache und sichere medizinische Erstversorgung durch erfahrene Allgemeinmediziner per Videotelefonie auf Smartphones, Tablets oder PCs anbietet.



Für Supermärkte, wie die Hofer KG, eine österreichische Lebensmittelhandelskette, ist die Krise trotz der Schwierigkeiten zweifellos gut fürs Geschäft. Haushalte, die sich im Vorfeld der Abriegelung mit Lebensmitteln und lebensnotwendigen Gütern eindeckten, sorgten ab März für die umsatzstärksten Monate der Unternehmensgeschichte.



Beeinträchtigungen für Unternehmen

Auch wenn einige Unternehmen in dieser schwierigen Zeit florieren, gilt dies nicht für alle. Reisebeschränkungen treffen betreffen zum Beispiel nicht nur Fluglinien, sondern auch Hotels und Reisebüros. Restaurants und Cafés sind auch stark betroffen. Massen Veranstaltungsorte wie Konzerthallen und Museen sind ebenfalls von den Auswirkungen betroffen.



Die österreichische Wirtschaft wurde also trotzdem ziemlich stark getroffen. Unmittelbare Auswirkungen der Quarantänisierung spiegeln sich in der steigenden Arbeitslosigkeit wider; im März 2020 waren 52,5 Prozent mehr Menschen arbeitslos als im Vorjahresmonat. Die nationale Arbeitslosenquote stieg im März dieses Jahres um 4,7 Prozentpunkte auf 12,2 Prozent. Die größte Herausforderung, vor der die Regierung nach der gegenwärtigen Gesundheitskrise steht, besteht darin, einen Weg zu finden, wie die Wirtschaft wieder in Gang gebracht und die Arbeitslosenquote gesenkt werden kann. (11.06.2020/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Coronavirus-Erkrankung wurde erstmals im Dezember 2019 von den Gesundheitsbehörden in der Provinz Wuhan in Zentralchina festgestellt. Seitdem wurden weltweit mehr als 6.800.000 Fälle bestätigt, wobei laut der Johns Hopkins University über 400.000 Todesfälle zu beklagen sind. In Österreich gibt es mehr als 16.898 bestätigte Fälle und über 672 Todesfälle. Die Ausbreitung des Coronavirus verursacht einen globalen Notstand und hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) im März eine weltweite Pandemie ausrufen lassen. Die Pandemie hat unsere Lebensweise völlig verändert, die Geschäfte auf der ganzen Welt zum Erliegen gebracht und die Länder in einen völligen Stillstand gezwungen. So auch Österreich.Österreich war eines der ersten europäischen Länder, das bestätigte Covid-19-Fälle meldete und entsprechende Maßnahmen zur Eindämmung der Krise einführte.Die österreichischen Behörden schlossen am 10. März die Grenze für touristische Aktivitäten nach Italien. Eine Woche später verbot die Regierung auch Versammlungen von mehr als fünf Personen. Außerdem wurden Schulen und Universitäten geschlossen, nur Lebensmittelgeschäfte, Apotheken und Postämter bleiben für die Öffentlichkeit geöffnet. Einrichtungen wie Restaurants, Bars und Cafés wurden ebenfalls geschlossen, alle Veranstaltungen verboten Außerdem kontrolliert die Polizei auf den Straßen, ob sich die Bevölkerung an die Beschränkungen hält, und bei Nichteinhaltung werden Geldstrafen verhängt. Darüber hinaus führten die Behörden im April in allen Lebensmittelgeschäften und Geschäften sowie in den öffentlichen Verkehrsmitteln eine Maskenpflicht ein.Diese Maßnahmen und die Disziplin der österreichischen Bevölkerung haben Wirkung gezeigt. Die Zahl der Neuinfektionen in Österreich ist rückläufig und das Land kündigte den Beginn der allmählichen Wiedereröffnung der Wirtschaft an. Durch die Aufhebung von Vorschriften konnten Geschäfte, Parks und andere öffentliche Bereiche behutsam wieder geöffnet werden.Der Virus hat viele Unternehmen zurückgeworfen, aber es gibt eine ganze Reihe österreichischer Betriebe, die nicht nur überlebt, sondern auch von der Pandemie profitiert haben.Wie von Experten vorhergesagt, gab es einen Anstieg des Österreichischen online casino im Sektor des online Business. Was die Casinos betrifft, so mussten viele österreichische Spielhallen, aufgrund von Regierungsvorschriften ihre Türen schließen. Der Glücksspiel Sektor brauchte, um in dieser Zeit noch erfolgreich sein zu können, Anpassungen. Das online Glücksspiel war und ist immer noch die Antwort auf dieses Problem. Wie erwartet, erlebten viele österreichische Glücksspielfirmen im Vergleich zu den Zahlen vor COVID-19 einen enormen Gewinnanstieg.