Bild: Pixabay

Deutsche legen in Gold an

Wann sollte man in Gold anlegen?

Wer unabhängig von der Inflationsfrage über den Kauf von Gold nachdenkt, sollte die Entscheidung vom persönlichen Anlagehorizont abhängig machen. Das Edelmetall eignet sich nämlich nicht als kurzfristige Anlage, sondern dient eher als langfristiger Wertspeicher. Viele Experten empfehlen, zunächst ein diverses Aktienportfolio aufzubauen und erst dann bis zu 10% des verfügbaren Kapitals in Gold zu investieren – vorzugsweise natürlich dann, wenn der Preis gerade niedrig ist.



Eignet sich Gold zum Vermögensaufbau?

Gold gilt in der Finanzwelt als relativ sicheres Pferd. Weil das Edelmetall einen hohen intrinsischen Wert hat, ist ein totaler Wertverfall ein äußerst unwahrscheinliches Szenario. Man darf also davon ausgehen, dass Gold immer einen gewissen Wert haben wird. Weil das Goldvorkommen auf der Erde begrenzt ist, wird der Nachfrage nach Gold irgendwann ein stark limitiertes Angebot gegenüberstehen. Langfristig gesehen kann es also durchaus sinnvoll sein, heute noch in Gold zu investieren. Für den aktiven Aufbau von Vermögen ist Gold allerdings weniger geeignet.



Wann sollte man in Aktien anlegen?

"Aktien-Preise schwanken stärker als Aktien-Werte" - ein bekanntes Zitat von Investment-Fonds-Gründer Sir John Templeton. Wer Aktien kauft, wenn die Preise tief sind, erhält viel Wert im Gegenzug für verhältnismäßig wenig Geld. Wertige Aktien erholen sich in der Regel gut von Wirtschaftskrisen und Marktkorrekturen.



Wer Aktien kaufen möchte, sollte also unbedingt darauf achten, Aktien starker Unternehmen zu guten Preisen zu kaufen. Dadurch ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass die Unternehmensanteile an teurer werden und dem Anleger gute Rendite in die Taschen spülen. Auch Aktien gelten größtenteils als Langzeitinvestitionen, eignen sich in diesem Kontext aber nicht nur als Wertspeicher, sondern auch für den Vermögensaufbau.



Die Aktie als Geldanlage

Heutzutage möchten immer mehr Menschen an der Börse schnelles Geld verdienen. Das sogenannte Trading basiert dabei auf einem kurzfristigen Anlagehorizont. Dies ist nur möglich, wenn Anleger es schaffen, die natürliche Volatilität des Marktes punktgenau auszunutzen. Kauf und Wiederverkauf liegen dabei häufig innerhalb desselben Handelstages.



Der Großteil der Aktieninvestoren sieht Aktien hingegen als langfristige Investitionen, für die man einen reellen Gegenwert erhält – nämlich Anteile an einem Unternehmen. Wer gut recherchiert und auf ein sicheres Pferd setzt, kann durch kluge Aktienkäufe oft die Inflation umgehen und sein Kapital im besten Fall sogar deutlich vergrößern.



Für den Aufbau von Vermögen sind Aktien daher deutlich besser geeignet als das Edelmetall Gold. Experten raten jedoch stets zur Kapitalstreuung, auch Diversifikation genannt. Es spricht also nichts dagegen, neben einer Auswahl vielversprechender Aktien auch ein wenig Gold in seinem Portfolio zu haben. (22.04.2022/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Momentan spalten sich die Börsenanleger zunehmend in zwei Lager – diejenigen, die derzeit möglichst viel Gold halten möchten, und diejenigen, die einzig auf Aktien schwören. Beide Anlagewerte gelten als wahre Klassiker im Börsenhandel und werden meist als langfristige Investitionen behandelt. Doch wie soll man als unentschlossener Anleger eine Entscheidung zwischen Gold und Aktien treffen? Welche Geldanlage ist die bessere?In den Nachrichten liest man vorwiegend News über wirtschaftliche Entwicklungen von Märkten, Unternehmen und Branchen. Aktien werden medial also meist weitreichender behandelt als Gold. Aus diesem Grund mag es für manche überraschend sein, dass Deutschland weltweit den zweitgrößten Goldvorrat hält. Ganze 3.362,4 Tonnen Gold soll die Deutsche Bundesbank halten. Nur ein einziges Land der Welt besitzt mehr Gold - die USA.Diese Tatsache zeigt auf, dass deutsche Anleger Gold favorisieren. Ganze 8.900 Tonnen Gold verteilen sich auf deutsche Haushalte, und zwar in Form von Barren, Schmuck und Münzen. Damit wird deutlich, dass Deutsche gerne in Gold investieren. Sie vertrauen auf das Edelmetall, das seit Jeher als besonders stabiler Wertspeicher gilt.Besonders in Krisenzeiten tendieren Personen dazu, Gold kaufen zu wollen. Es soll den Wertverfall des Vermögens verhindern, wenn eine starke Inflation einsetzt. Doch entgegen der Annahme eignet sich Gold nur bedingt als Inflationsschutz – im Gegenteil: Einige Marktkenner entschließen sich aktuell sogar dazu, ihr Gold zu liquidieren. Viele davon möchten Gold verkaufen in Südtirol oder auf anderen Märkten, wo der Preis gut ist. Anstatt auf einen Inflationsschutz durch Gold zu hoffen, setzen einige Anleger also Kapital frei, um der Inflation anderweitig entgegenzuwirken.