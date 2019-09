Wien (www.aktiencheck.de) - Mit dem US-Arbeitsmarktbericht stehen heute für den Finanzmarkt hochrelevante Wirtschaftsindikatoren am Programm, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Wirtschaftslage in der Eurozone präsentiere sich ähnlich wie in den USA, allerdings fänden die angesprochenen Entwicklungen auf einem niedrigeren Niveau statt. Der Industriesektor sei und bleibe zunächst klar in einer Rezession. Der Dienstleistungsbereich und Arbeitsmarkt würden sich gut halten, seien aber weniger dynamisch als in den USA. Die heutigen Daten (Industrieproduktion Deutschland, Eurozone: Beschäftigung und Details für das BIP in Q2) würden dies einmal mehr unterstreichen.Am Devisen- und Anleihemarkt werde das Scheitern von Premierminister Johnson mit einem No-Deal-Brexit-Kurs am britischen Parlament mit Erleichterung aufgenommen. Während sichere Häfen gestern zu den Verlierern gezählt hätten (CHF, deutsche Staatsanleihen), habe insbesondere das Britische Pfund zulegen können. (06.09.2019/ac/a/m)