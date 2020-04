Der Chipindustrie-Zulieferer ASML (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Nasdaq OTC-Symbol: ASMLF) habe von einer anhaltend starken Nachfrage berichtet, kämpfe aber mit Problemen in Produktion und Auslieferung aufgrund der aktuellen Beschränkungen. Die Aktie sei zunächst angestiegen, bevor sie 3,2% tiefer geschlossen habe.



Volkswagen (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) wolle Berichten zu Folge die Produktion in seinen großen Fahrzeug-Werken in Deutschland nach mehrwöchigem Stillstand ab dem 27. April stufenweise wieder hochfahren. Die Vorzugsaktie habe dennoch 5,6% verloren.



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) habe mit der Präsentation der zweiten Generation seines preiswerteren iPhone SE überrascht. Die Aktie habe sich im schwachen Markt mit einem Minus von 0,9% behauptet.



Ein neues Rekordhoch hätten die Aktien von Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) (+3,2%) markiert. Der US-Streaming-Anbieter gelte als Profiteur der Corona-Krise. Heute erwarte man u.a. die Quartalsberichte von LVMH (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) und L'Oréal (ISIN: FR0000120321, WKN: 853888, Ticker-Symbol: LOR, EN Paris: OR, Nasdaq OTC-Symbol: LRLCF). (16.04.2020/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Mit der Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) (-6,5%), Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) (+0,2%) sowie der Citigroup (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) (-5,6%) meldeten gestern drei weitere US-Großbanken deutliche Gewinnrückgänge, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Grund hierfür seien höhere Vorsorgen für mögliche Kreditausfälle wegen der Corona-Krise gewesen. Lediglich Goldman Sachs-Aktien hätten sich im schwachen Markt behaupten können. In der Folge hätten die Aktien der europäischen Wettbewerber Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) (-9,3%), ING Groep (ISIN: NL0011821202, WKN: A2ANV3, Ticker-Symbol: INN1, EN Amsterdam: INGA) (-8,5%) und Société Générale (ISIN: FR0000130809, WKN: 873403, Ticker-Symbol: SGE, EN Paris: GLE, Nasdaq OTC-Symbol: SCGLF) (-8,2%) ebenfalls deutlich nachgegeben.