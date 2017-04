Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nachdem zum Wochenanfang bereits die Ratingagentur S&P das Rating von Südafrika reduziert hatte, zog am Freitag mit Fitch eine weitere Agentur nach, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Zu größeren Kursausschlägen sei es allerdings nicht gekommen, da ein entsprechender Schritt wohl erwartet worden sei. Auslöser der jüngsten Unruhe an den Kapitalmärkten und der Herabstufung der Ratings sei die Umbildung des Regierungskabinetts gewesen, in deren Rahmen der bisherige Finanzminister, Pravin Gordhan, sein Amt verloren habe. (10.04.2017/ac/a/m)







