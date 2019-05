Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Weibo Corp.:



Weibo Corp. (ISIN: US9485961018, WKN: A110V7, Ticker-Symbol: 2WBA, NASDAQ-Symbol: WB) ist eine in China beheimatete Social Media-Plattform. Der Kurznachrichtendienst gleiche in vielfacher Hinsicht dem US-amerikanischen Pendant Twitter. Nach eigenen Angaben zählt Sina Weibo mehr als 130 Mio. aktive Nutzer. (23.05.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Weibo-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Microblogging-Dienstes Weibo Corp. (ISIN: US9485961018, WKN: A110V7, Ticker-Symbol: 2WBA, NASDAQ-Symbol: WB) unter die Lupe.Die Erwartungen der Analysten für das abgeschlossene erste Quartal habe Weibo noch erreicht - die Prognose für das zweite Quartal könne jedoch nicht einmal die niedrigste Analysten-Schätzung übertreffen. Das enttäusche die Anleger des Mikroblogging-Dienstes und schicke die Weibo-Aktie satte 14 Prozent ins Minus.Der Nettoumsatz von 399 Millionen Dollar bei einem Gewinn je Aktie von 0,56 Dollar könne die Erwartungen der Analysten von 399 Millionen Dollar bei einem Gewinn je Aktie von 0,53 Dollar übertreffen. Der Umsatz sei damit gegenüber dem Vorjahresquartal um 14 Prozent gewachsen. Sequentiell sei das Wachstum jedoch erneut deutlich um 28 Prozent zurückgegangen. Das Nutzerwachstum bleibe stark: Gegenüber dem Vorjahr seien 54 Millionen monatlich aktive Nutzer hinzugewonnen worden - die gesamte Nutzerzahl betrage damit 465 Millionen.Die Q1-Zahlen würden damit bereits deutlich schrumpfende Wachstumsraten aufzeigen - was die Unternehmensführung für das Q2 erwarte, sei jedoch noch schlechter. Ein höherer Wettbewerb auf dem Werbemarkt und Konjunktursorgen würden für eine düstere Prognose sorgen.Weibo erwarte einen Umsatz von 427 Millionen bis 437 Millionen Dollar. Diese Prognose liege rund neun bis elf Prozent unter dem Analystenkonsens. Heftig, denn die Unternehmensführung erwarte damit nur noch ein Wachstum von sieben bis zehn Prozent.Für Weibo räche sich jedoch die einseitige Ausrichtung auf den digitalen Werbemarkt, denn hier würden Firmen im Falle einer konjunkturellen Schwäche in der Regel zuerst sparen.Zur fundamentalen Schwäche geselle sich ein düsterer Chart. Die Weibo-Aktie habe im Abwärtstrend die Unterstützung im Bereich 45 Euro gerissen und komme dem Stopp bei 39 Euro nahe.Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" rät die Weibo-Aktie zu beobachten und bereit zu sein, rechtzeitig die Reißleine zu ziehen. (Analyse vom 23.05.2019)