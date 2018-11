Tradegate-Aktienkurs Weibo-Aktie:

56,55 EUR +0,60% (06.11.2018, 13:49)



NASDAQ-Aktienkurs Weibo-Aktie:

64,14 USD +/- 0,00% (06.11.2018, 14:36, vorbörslich



ISIN Weibo-Aktie:

US9485961018



WKN Weibo-Aktie:

A110V7



Ticker-Symbol Weibo-Aktie Deutschland:

2WBA



NASDAQ Ticker-Symbol Weibo-Aktie:

WB



Kurzprofil Weibo Corp.:



Weibo Corp. (ISIN: US9485961018, WKN: A110V7, Ticker-Symbol: 2WBA, NASDAQ-Symbol: WB) ist eine in China beheimatete Social Media-Plattform. Der Kurznachrichtendienst gleiche in vielfacher Hinsicht dem US-amerikanischen Pendant Twitter. Nach eigenen Angaben zählt Sina Weibo mehr als 130 Mio. aktive Nutzer. (06.11.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Weibo-Aktienanalyse der Analystin Karen Chan von Jefferies & Co:Karen Chan, Aktienanalystin bei Jefferies & Co, empfiehlt laut einer Aktienanalyse die Aktien von Weibo Corp. (ISIN: US9485961018, WKN: A110V7, Ticker-Symbol: 2WBA, NASDAQ-Symbol: WB) nach wie vor zu kaufen.Der Aktienkurs von Weibo Corp. sei im bisherigen Jahresverlauf wegen Sorgen über eine Kannibalisierung der Nutzung und eines sich verschärfenden Wettbewerbs im Werbemarkt deutlich gesunken.Die Analysten von Jefferies & Co halten die Bedenken eines großen Teils der Anleger derweil für übertrieben. Der Markt habe bereits eine signifikante Wachstumsabschwächung eingepreist. Mittlerweile spiegele der Aktienkurs ein derart düsteres Szenario wider, wie es kaum Realität werden dürfte, so die Analystin Karen Chan.In ihrer Weibo-Aktienanalyse bestätigen die Analysten von Jefferies & Co das Votum "buy", reduzieren aber das Kursziel von 140,00 auf 90,00 USD.Börsenplätze Weibo-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Weibo-Aktie:56,23 EUR +1,83% (06.11.2018, 13:21)