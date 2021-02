Die Bafin sei von vielen Seiten für ihre Rolle im Skandal um Wirecard kritisiert worden. Der Zahlungsdienstleister habe im Juni vergangenen Jahres zugeben müssen, dass in seiner Bilanz eine Lücke von 1,9 Milliarden Euro geklafft habe. Die Staatsanwaltschaft München ermittle wegen Betrugsverdachts gegen die Führungsriege des ehemaligen Dax-Konzerns.



Die Finanzaufsicht sei Hinweisen auf Unregelmäßigkeiten bei Wirecard, über die die "Financial Times" zum ersten Mal 2015 berichtet habe, nur halbherzig nachgegangen. Unter anderem habe sie sich auf den Standpunkt zurückgezogen, nur für die kleine Wirecard Bank, nicht aber für den gesamten Konzern zuständig zu sein. Auch der Informationsaustausch mit anderen Stellen wie der Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR) habe sich im Nachhinein als verbesserungswürdig gezeigt.



Daher sei die Bafin auch von der EU-Wertpapieraufsicht gerügt worden. ESMA-Chef Steven Maijoor habe Anfang November 2020 "Mängel bei der Überwachung und Durchsetzung der Finanzberichterstattung von Wirecard" gesehen.



Hufeld selbst habe sein Haus am Anfang der Enthüllungen verteidigt. "Wir erfüllen genau die Aufgaben, die uns der Gesetzgeber vorgibt - alles andere ist in einer Demokratie nicht zulässig", habe er im vergangenen Sommer in einem Gespräch mit der "Welt am Sonntag" gesagt. "Wir können nicht einfach machen, was wir wollen. Menschen, die behaupten, dass so ein Betrug mit einer anderen Aufsicht nicht möglich gewesen wäre, streuen den Bürgern Sand in die Augen." Zugleich habe er sich aber auch selbstkritisch gegeben und eingestanden, dass man nicht effektiv genug gewesen sei, um zu verhindern, dass so etwas passiere.



Kritiker hätten bereits kurz nach Bekanntwerden des Bilanzskandals den Rücktritt Hufelds gefordert. Dazu habe auch Gerhard Schick, Vorstand der Bürgerbewegung Finanzwende gezählt, der auch direkt auf die Neuigkeit aus dem Ministerium reagiert habe und den Abgang als längst überfällig bezeichne. "Die Glaubwürdigkeit der Finanzaufsicht hat durch das lange Festhalten an Herrn Hufeld weiteren Schaden erlitten. Dafür trägt Finanzminister Scholz Verantwortung", habe Schick gesagt.



Dieser Rücktritt könne nur ein erster Schritt für die dringend nötige Neuaufstellung der Behörde sein. "Es braucht nun erstens eine kluge Neubesetzung, damit die umfassenden und notwendigen Reformen erfolgreich umgesetzt werden können", so Schick. "Zweitens muss diese Neubesetzung auch mit einer Neuorganisation und einem neuen Selbstverständnis der Behörde einhergehen. Die Bafin muss sich in Zukunft als proaktive Aufsicht verstehen, welche für integre Finanzmärkte sorgt." (News vom 29.01.2021) (01.02.2021/ac/a/m)







