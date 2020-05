Tradegate-Aktienkurs Waste Management-Aktie:

89,69 EUR -1,64% (09.03.2020, 22:26)



NYSE-Aktienkurs Waste Management-Aktie:

96,80 USD -2,24% (09.03.2020, 22:10)



ISIN Waste Management-Aktie:

US94106L1098



WKN Waste Management-Aktie:

893579



Ticker-Symbol Waste Management-Aktie:

UWS



NYSE Ticker-Symbol Waste Management-Aktie:

WM



Kurzprofil Waste Management Inc.:



Waste Management Inc. (ISIN: US94106L1098, WKN: 893579, Ticker-Symbol: UWS, NYSE-Symbol: WM) ist ein führendes Unternehmen der Abfallwirtschaft im nordamerikanischen Raum. Es bietet Müllabfuhr-Dienste, Mülltransport und -entsorgung, Recycling oder Umwandlung von Abfall in Energie an. Die Kunden sind private Haushalte, Firmen, staatliche Einrichtungen, andere Müllabfuhr-Unternehmen und Stromversorger. Das Unternehmen unterhält eigene Mülldeponien, Zwischenlager und Recyclinganlagen und ist zusätzlich über eigene Anlagen in der Energiegewinnung durch Abfälle tätig. Das Unternehmen versorgt mehr als 20 Millionen Haushalte und zwei Millionen Unternehmen in ganz Amerika. (07.05.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Waste Management-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Waste Management Inc. (ISIN: US94106L1098, WKN: 893579, Ticker-Symbol: UWS, NYSE-Symbol: WM) unter die Lupe.Die laufende Bilanzsaison offenbare, dass viele Unternehmen Schiffbruch erleiden würden. Verständlich, denn in Folge des Lockdowns sei ihr Geschäft zum Erliegen gekommen. Doch wie würden sich Unternehmen mit einem konjunkturunabhängigen Geschäftsmodell schlagen? Der Abfall- und Recyclingspezialist Waste Management (WM) habe nun Zahlen für das erste Quartal präsentiert und liefere eine Antwort.Trotz der insgesamt positiv ausgefallenen Quartalszahlen verzichte WM darauf, eine Prognose für das Gesamtjahr 2020 abzugeben. Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie seien nicht abzuschätzen und daher mit hoher Unsicherheit verbunden. CEO Jim Fish sei allerdings vom krisenresistenten Geschäftsmodell überzeugt. Es generiere starken Cashflow und sei in jedem Konjunkturzyklus widerstandsfähig, so Fish.Das Geschäft mit der Abfallentsorgung entpuppe sich als wenig krisenanfällig. Trotz der Unsicherheit für das Gesamtjahr sei damit zu rechnen, dass der US-Konzern nicht in negatives Fahrwasser gerate, denn die angebotene Dienstleistung sei systemrelevant. Die starke Bilanz und die Beständigkeit der Dividendenauszahlung würden die relative Stärke von Waste Management zeigen. Defensive Anleger könnten die Kursschwäche zum Einstieg nutzen, so Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.05.2020)Börsenplätze Waste Management-Aktie: