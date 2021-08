Börsenplätze Waste Management-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Waste Management-Aktie:

125,25 EUR +0,20% (02.08.2021, 13:36)



NYSE-Aktienkurs Waste Management-Aktie:

148,26 USD +1,40% (30.07.2021)



ISIN Waste Management-Aktie:

US94106L1098



WKN Waste Management-Aktie:

893579



Ticker-Symbol Waste Management-Aktie:

UWS



NYSE Ticker-Symbol Waste Management-Aktie:

WM



Kurzprofil Waste Management Inc.:



Waste Management Inc. (ISIN: US94106L1098, WKN: 893579, Ticker-Symbol: UWS, NYSE-Symbol: WM) ist ein führendes Unternehmen der Abfallwirtschaft im nordamerikanischen Raum. Es bietet Müllabfuhr-Dienste, Mülltransport und -entsorgung, Recycling oder Umwandlung von Abfall in Energie an. Die Kunden sind private Haushalte, Firmen, staatliche Einrichtungen, andere Müllabfuhr-Unternehmen und Stromversorger. Das Unternehmen unterhält eigene Mülldeponien, Zwischenlager und Recyclinganlagen und ist zusätzlich über eigene Anlagen in der Energiegewinnung durch Abfälle tätig. Das Unternehmen versorgt mehr als 20 Millionen Haushalte und zwei Millionen Unternehmen in ganz Amerika. (02.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Waste Management-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Waste Management Inc. (ISIN: US94106L1098, WKN: 893579, Ticker-Symbol: UWS, NYSE-Symbol: WM) unter die Lupe.Waste Management habe vergangene Woche die Geschäftszahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Dabei habe der Umweltdienstleister die Erwartungen der Analysten übertroffen und die Umsatzprognose für das Gesamtjahr angehoben. Infolgedessen hätten Anleger die Aktie auf knapp 150 Dollar katapultiert - ein neues Allzeithoch.Der Gewinn des Unternehmens aus Texas habe sich im Q2 auf 351 Millionen Dollar oder 0,83 Dollar je Aktie belaufen. Im zweiten Quartal des vergangenen Jahres seien es im Vergleich dazu noch 307 Millionen Dollar beziehungsweise 0,72 Dollar pro Aktie gewesen. Ohne Berücksichtigung von Sonderposten habe Waste Management für den Berichtszeitraum einen bereinigten Gewinn von 538 Millionen Dollar respektive 1,27 Dollar pro Aktie gemeldet.Der Umsatz sei um knapp 26 Prozent auf 4,48 Milliarden Dollar gegenüber 3,56 Milliarden Dollar im Vorjahr gestiegen. Für das Geschäftsjahr 2021 habe der Recycling-Spezialist seine Umsatzprognose auf eine Spanne von 15,5 bis 16 Prozent angehoben. Zuvor hätten die Amerikaner mit einem Wachstum von 12,5 bis 13 Prozent erwartet.Waste Management überzeuge mit einem krisenfesten Geschäftsmodell. Investoren gefalle zudem, dass die Aussichten des Recycling-Spezialisten durch eine beschleunigte Volumenerholung gut seien. Es gelte allerdings zu beachten, dass die Aktie mit einem 2022er KGV von 27 kein Schnäppchen mehr sei.Anleger, die der "Aktionär"-Empfehlung in Ausgabe 28/20 gefolgt sind, freuen sich über ein Plus von 35 Prozent und lassen die Gewinne laufen. Neueinsteiger warten einen Rücksetzer zum Kauf ab, so Laurenz Föhn. (Analyse vom 02.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link