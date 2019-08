- Bereits in der vergangenen Legislaturperiode hat die Bundesregierung das Baurecht novelliert und 2017 die Baugebietskategorie "Urbane Gebiete" eingeführt. So können auch in stark verdichteten städtischen Gebieten oder in Gewerbegebieten Wohnungen gebaut und Gebäude als Wohnraum genutzt werden. Das bedeutet mehr Wohnraum und weniger Flächenverbrauch.



für bezahlbare Mieten



- Der Bund fördert den sozialen Wohnungsbau mit fünf Milliarden Euro von 2018 bis 2021. So entstehen günstige Mietwohnungen.



- Stärkung der Mieterrechte durch eine verbesserte Mietpreisbremse:



- Die Bundesregierung hat bereits Mitte 2015 die so genannte Mietpreisbremse eingeführt. Wir haben die Mietpreisbremse evaluiert: Sie wirkt dort, wo sie von den Ländern angewendet wird. Der Wohngeld- und Mietenbericht zeigt zudem, dass die Entwicklung der Bestandsmieten insgesamt im Zeitraum 2016 bis 2018 mit einer jährlichen Steigerungsrate von 1,6 Prozent gemäßigt verlief. Außerdem gilt seitdem im Maklerrecht für Mietwohnungen der Grundsatz: "Wer bestellt, der bezahlt."



- Um die Mietpreisbremse wirksamer zu gestalten, müssen Vermieter seit Anfang des Jahres vor Vertragsschluss Auskunft über das etwaige Vorliegen von Ausnahmen von der Mietpreisbremse und die Höhe der Vormiete geben. Mieter können die Nichteinhaltung der Mietpreisbremse leichter rügen. Außerdem können die Kosten einer Modernisierung im Rahmen einer Mieterhöhung nur noch in Höhe von acht statt bisher elf Prozent auf Mieter umgelegt werden. Sie sind betragsmäßig gekappt. Mieter sind besser vor missbräuchlichen Modernisierungen geschützt.



Und das werden wir als nächstes tun:

für mehr Wohnungsbau



- Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BIma) wird beauftragt, neue Wohnungen zu errichten. Sie prüft derzeit, welche ihrer Grundstücke für den Wohnungsbau geeignet sind. Kommunen, die bei der Gründung von Wohngesellschaften Beratung brauchen, werden vom Bund finanziell unterstützt.



- Für schnelleres Bauen gibt es nun als Beispiel für die Landesgesetzgebung eine Mustertypgenehmigung für die Bauordnungen. Eine Typ-Genehmigung kann die Baugenehmigungsverfahren beschleunigen, weil Bauherren nicht mehr jedes einzelne Haus genehmigen lassen müssen. Es genügt, für den Haus- beziehungsweise Wohnungstyp eine Genehmigung einzuholen. Dazu muss die Typgenehmigung allerdings in den Bauordnungen der Länder aufgenommen sein.



- Länder und Kommunen treiben die konsequente Digitalisierung planungsrechtlicher und bauaufsichtlicher Verfahren weiter voran. So werden Prozesse optimiert. Bürokratie wird abgebaut. Derzeit schafft die Bundesregierung zum Beispiel in Zusammenarbeit mit drei Ländern die Grundlagen für einen digitalen Bauantrag für schnellere und günstigere Baugenehmigungen.



für bezahlbare Mieten



- Die Bundesregierung hat das Wohngeld reformiert. Ab dem 1. Januar 2020 werden mehr Menschen Anspruch auf Wohngeld bekommen und der Betrag angehoben. Die Miethöchstbeträge beachten dann regionale Besonderheiten und werden danach gestaffelt. Zudem gilt es bis zu einer höheren Mietstufe. Künftig wird das Wohngeld alle zwei Jahre angepasst, so dass es sich besser und schneller an die Mieten- und Einkommensentwicklung anpasst.



- So können insbesondere ältere Menschen, in ihrem gewohnten Umfeld bleiben.



- Seit September 2018 kann die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben ihre Grundstücke für sozialen Wohnungsbau günstiger abgeben. Bereits zwischen 2015 und 2018 hat die Bundesanstalt Grund verkauft, um damit 555 neue Wohnungen zu ermöglichen. Im zweiten Halbjahr 2018 wurden weitere Grundstücke verkauft, auf denen 902 Sozialwohnungen entstehen werden. Darauf werden voraussichtlich weitere 2600 Wohnungen gebaut.



- Justiz- und Innenministerium prüfen, welche Möglichkeiten es gibt, die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen zu verringern.



Weitere Perspektive:



Im Koalitionsausschuss vom 16. Juni 2019 haben wir uns darauf verständigt, dass bezahlbares Wohnen, die Schaffung zusätzlichen Wohnraums und das ökologische Wohnen ein wichtiger Handlungsschwerpunkt der Koalition sind. Der Wohngipfel 2018 war dafür ein wichtiger Meilenstein. Bis Ende August 2019 wird die Koalition dazu ein Paket vorlegen. (News vom 05.08.2019) (06.08.2019/ac/a/m)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Bundesregierung hat für den Wohnungsmarkt große Ziele: Mit der Wohnraumoffensive will sie in dieser Legislaturperiode zusammen mit Ländern und Kommunen 1,5 Millionen Wohnungen schaffen. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung der Bundesregierung:Denn die Nachfrage nach Wohnraum ist besonders in den großen Städten höher als das Angebot. Dort ist Wohnraum zu einer relevanten sozialen Frage geworden. Es geht hier also um mehr Wohnungsbau und bezahlbare Mieten, während in anderen Regionen Leerstände bei rückläufigen Preisen zu verzeichnen sind. Ein Überblick.Die Ausgangslage - und die Ziele der BundesregierungDie Wohnungsmärkte in Deutschland entwickeln sich regional unterschiedlich: In Ballungszentren sind Wohnungen oft knapp und die Nachfrage ist hoch. Steigende Mieten und Immobilienpreise sind die Folge. In anderen, oft eher ländlichen Regionen und Städten, gibt es Leerstände und stagnierende Preise für Mieten und Immobilien.Die Bautätigkeit steigt seit dem Tiefpunkt der Fertigstellung 2009 deutlich - selbst in den Großstädten. Das Niveau konnte auf 285.000 Wohnungen im Jahr 2017 und damit um rund 80 Prozent erhöht werden. Der Anteil der Geschosswohnungen erhöhte sich dabei bis auf 57 Prozent im Jahr 2017. Insgesamt macht der Wohnungsbau 57 Prozent der gesamten Bautätigkeit aus.Die große Mehrheit der Bevölkerung spricht sich für mehr sozialen Wohnungsbau und finanzielle Hilfen aus, so eine aktuelle Allensbach-Studie (2018). Die meisten Menschen in Deutschland - nämlich 88 Prozent - sind jedoch mit ihrer Wohnsituation zufrieden, so das Untersuchungsergebnis. Rund die Hälfte der Befragten (45 Prozent) bezeichnet ihre letzte Mieterhöhung als moderat.Trotzdem bleibt der Wohnungsmarkt in den wirtschaftsstarken Regionen angespannt: Auch, weil die Anzahl der Baugenehmigungen seit 2009 die Fertigstellungen übersteigt. Zusätzliche Kapazitäten in der Bauwirtschaft und schnellere Prozesse, etwa über serielles Bauen, sollen helfen, die Baufortschritte zu beschleunigen. Die über Jahre entstandene Nachfrage kann nur nach und nach abgebaut werden.Während sich die Angebotsmieten 2018 um rund fünf Prozent im Schnitt erhöhten, nahmen die Bestandsmieten gemäßigt um 1,6 Prozent im Schnitt zu. Bauland dagegen hat sich seit 2010 um 50 Prozent verteuert. Auch Bauen ist in den vergangenen Jahren deutlich teurer geworden und liegt über der Inflationsrate. 2017 nahmen die Baukosten im Vergleich zu 2016 um fast 3 Prozent zu. Waren es 2015 und 2016 vor allem die Arbeitskosten, die dafür den Ausschlag gaben, haben sich 2017 die Ausgaben für Material zusätzlich erhöht.Die Bundesregierung setzt dem das Ziel entgegen, 1,5 Millionen neue Wohnungen zu ermöglichen - mit Maßnahmen,- die Bezahlbarkeit des Wohnens sichern.Das haben wir bisher erreicht:für mehr Wohnungsbau- Der Bund stellt insgesamt fünf Milliarden Euro von 2018 bis 2021 für die soziale Wohnraumförderung bereit - gemeinsam mit den Mitteln von Ländern und Kommunen können damit mehr als 100.000 Sozialwohnungen geschaffen werden. Das hilft gleichzeitig dabei, das Angebot zu vergrößern und bezahlbare Mieten zu sichern. Möglich wird dies, weil die Bundesregierung durch das neue Gesetz zur Anpassung der Entflechtungsmittel ermöglicht hat, die Bundesmittel dafür auf 1,5 Milliarden Euro aufzustocken. Dank der Grundgesetzänderung können auch für 2020 und 2021 die erforderlichen Finanzhilfen für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung gestellt werden.- Mit dem Baukindergeld unterstützt die Bundesregierung Familien dabei, Wohnraum zu bauen oder zu erwerben. Dafür stehen in dieser Legislaturperiode 2,7 Milliarden Euro zur Verfügung. Bis Ende Mai 2019 gingen bereits mehr als 100.000 Anträge von Familien mit Kindern mit einem Volumen von rund 2,1 Milliarden Euro ein.- Das Gesetz zur steuerlichen Förderung des Mietwohnungsneubaus ist am 1. August 2019 in Kraft getreten. Es führt eine Sonderabschreibung ein, die es attraktiv macht, neue Mietwohnungen zu bauen. Das schafft Anreize für private Investoren, bezahlbare Mietwohnungen zu bauen. Künftig können Investoren vier Jahre lang zusätzlich jeweils fünf Prozent der Anschaffungs- und Herstellungskosten einer neuen Mietwohnung bei der Steuer geltend machen. Die Abschreibungsmöglichkeit von jährlich zwei Prozent bleibt bestehen.- Der Bund fördert den Städtebau auf anhaltend hohem Niveau. Für 2019 stehen etwa 790 Millionen Euro zur Verfügung. Bund und Länder haben vereinbart, dass die Ortskerne Schwerpunkt im Städtebau sind und Brachflächen in den Kommunen verstärkt genutzt werden sollen.- Für eine flexiblere und schnellere Vergabe öffentlicher Bauaufträge hat die Bundesregierung die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil A (VOB/A) weiterentwickelt.