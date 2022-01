Positiv überraschen könnte China. Der chinesische Aktienmarkt habe 2021 einen totalen Vertrauensverlust auch als Folge regulatorischer Eingriffe der chinesischen Regierung in zahlreichen Branchen erlebt. Die Eingriffe seien derart weit gegangen, dass einige Strategen bereits von einem "nicht investierbaren Markt" gesprochen hätten. Dazu Böckelmann: "Diese Einschätzung und auch die heftigen Marktreaktionen erscheinen uns übertrieben. Insbesondere in den jüngsten Wochen gibt es Signale der Regierung, wieder unterstützend tätig zu werden, monetär wie fiskalisch, und im Gegensatz zu anderen Regionen verfügt China über genügend Munition und direkte Steuerungsmöglichkeiten."



China bleibe bis auf weiteres die Konjunkturlokomotive für die Weltwirtschaft, die Werkbank für den Großteil der Produktion und der Absatzmarkt mit den meisten zahlungskräftigen Konsumenten. In der Auseinandersetzung zwischen den Technologieführern USA und China würden die Experten der Vermögensverwaltung Euroswitch auf den gesunden Menschenverstand setzen - zu sehr seien diese Nationen voneinander abhängig und selbst kleinste Maßnahmen könnten erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen haben.



Größere Sorge bereite dem Fondsmanager die aktuellen Lieferkettenstörungen. "In dem Maße, wie die Politik zahlreiche Produktionen in die Heimatländer zurückholen will, kommt es zu weiteren strukturellen Verwerfungen und inflationären Effekten, auch wenn diese auf aggregierter Gesamtmarktebene weniger sichtbar sind. Daher muss mit besonderer Sorgfalt auf potenzielle Auswirkungen unter der Oberfläche, also in bestimmten Branchen bis auf Unternehmensebene geachtet werden", warne Böckelmann.



Ob Corona, Inflation und Zinsen oder Geopolitik - verschiedene Faktoren würden voraussichtlich in den kommenden Monaten viel "Lärm" erzeugen. "Vermutlich werden wir erneut Rotationen und Favoritenwechsel sehen. Dabei gilt es ruhig zu bleiben und sich auf die eigene Strategie zu besinnen", sage der Fondsmanager. "Unser Ansatz setzt daher unverändert auf strukturelle - also weniger konjunkturabhängige - Wachstumsthemen. Natürlich bleiben damit auch prinzipiell teurere Titel interessant, wenn wir überzeugt sind, dass diese über drei Jahre in ihre Bewertungen hineinwachsen können. Ferner müssen strenge Qualitätsanforderungen erfüllt sein, die erwarten lassen, dass unsere Aktienauswahl im schwierigeren konjunkturellen Umfeld defensive Portfolioeigenschaften besitzt."



Digitalisierung und Cybersicherheit, Demographie und Infrastruktur seien nur wenige Themen, in denen sich Titel hoher Qualität bei akzeptabler Bewertung und ansprechenden Perspektiven - also einer überzeugenden Equity Story - finden lassen würden. "Neben diesen Multithemen sehen wir regionale Wachstumsvorteile in Asien und regionale Bewertungsvorteile in Europa, weshalb diese beiden Regionen im Portfoliokontext gegenüber einem klassischen Weltaktienindex übergewichtet sind", so Böckelmann.



Zusammenfassend stelle der Experte fest: "Erfolgreich sollte der Marktteilnehmer sein, der sich an einer qualitätsfokussierten Strategie ausrichtet und seine Anlageentscheidungen je nach Nachrichtenlage flexibel ausrichtet. Wir halten daher an unseren bisherigen Positionierungen fest und fahren zunächst auf Sicht." (03.01.2022/ac/a/m)







Das Jahr 2021 war ein überdurchschnittlich gutes Jahr für die Aktienmärkte, während die Anleihemärkte mit Inflation und Zinserhöhungsängsten zu kämpfen hatten, so die Experten von der Vermögensmanagement EuroSwitch! GmbH.Auch wenn Indikatoren ein eher moderates Wirtschaftswachstum signalisieren würden, stünden bei Aktien die Ampeln vorerst auf Grün. Thomas Böckelmann, leitender Portfoliomanager der Vermögensmanagement Euroswitch, sei jedoch sicher: "Es wäre vermessen, jüngste hohe Gewinne nach vorne fortzuschreiben. Das Jahr 2022 dürfte einige Überraschungen bieten, die die Anleger zum Nachdenken zwingen. Ein "weiter so", in jeder Nachricht nur die guten Aspekte zu lesen, ist unwahrscheinlich."Die Weltwirtschaft profitiere aktuell immer noch von der Kombination aus Corona-Hoffnung, fiskalischem und monetärem Stimulus. Letzterer scheine durch die Inflationsentwicklung und erwarteten Reaktionen der Notenbanken den Höhepunkt überschritten zu haben. Auch die Fiskalpakete bislang nie gesehenen Ausmaßes könnten nicht endlos in die Zukunft fortgeschrieben werden. Stabilitätsorientierte Ökonomen und Politiker würden bereits mit der maßlosen Überschuldung und den daraus resultierenden auf zukünftige Generationen verlagerten Problemen hadern.