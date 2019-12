Vor den Wahlen scheine sich folgende Frage zu stellen: Eine Mehrheit der Konservativen oder ein sogenanntes "Hung Parlament" (Parlament in der Schwebe). Die von Buchmachern aufgezeigte Wahrscheinlichkeit für eine Mehrheit für die Konservativen liege bei ca. 70%.



WANN WERDEN DIE ERGEBNISSE VERÖFFENTLICHT?



Den ersten Hinweis würden die Wahltagsbefragungen liefern, die am Donnerstag kurz nach dem Ende der Wahlen (22:00 Uhr) veröffentlicht würden. Allerdings könnten auch diese Daten von dem endgültigen Ergebnis abweichen. Ein endgültiges Ergebnis dürfte nicht vor 6:00 Uhr morgens (Freitag) zu erwarten sein.



MARKTREAKTION



Das GBP habe in den letzten Wochen von einer sich abzeichnenden Mehrheit für die Konservativen profitiert. GBP/USD habe sich nach der oben aufgezeigten Yougov-MRP-Umfrage vom 8-Monatshoch zurückgezogen. Ein geringerer Vorsprung scheine als GBP-negativ gesehen zu werden. (11.12.2019/ac/a/m)







