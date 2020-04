- Protokoll der außerplanmäßigen FOMC-Sitzung vom 15. März. Marktakteure würden nach Hinweisen auf weitere geldpolitische Maßnahmen Ausschau halten.



Donnerstag:



- US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche zum 4. April. Nach den zuletzt massiven Anstiegen könnten diese wieder der Datenpunkt mit dem größten (Markt-)Überraschungspotenzial sein.



- Verbrauchervertrauen der Uni Michigan im April: Die Veröffentlichung erfolge wegen des morgigen Feiertags einen Tag früher, weshalb auch am US-Rentenmarkt heute nur ein verkürzter Handel stattfinde. Die beschleunigte Corona-Ausbreitung in den USA und die katastrophalen Arbeitsmarktzahlen würden für einen weiteren Rücksetzer sprechen.



Freitag:



- Während in Japan, Russland oder China regulär gehandelt werde, würden die europäischen sowie die US-Börsen an Karfreitag geschlossen bleiben.



- Dennoch würden in den USA die Inflationsdaten für März veröffentlicht. Der Markt erwarte angesichts des Ölpreisverfalls einen Rückgang der Verbraucherpreise zum Vormonat.



- Inflationsrate Chinas im März: Es werde mit einem moderaten Rückgang von erhöhtem Niveau aus gerechnet.



In der kommenden Woche gebe es u.a. Unternehmenszahlen von Swisscom, Asos, Home24, Givaudan, Gerresheimer, Sodexo. (Ausgabe vom 03.04.2020) (06.04.2020/ac/a/m)





Bonn (www.aktiencheck.de) - Ein Ausblick auf die kommende Woche von Postbank Research:Montag:- Auftragseingang in der deutschen Industrie im Februar: Es werde mit einem vergleichsweise moderaten Rückgang gerechnet. Die Corona-Pandemie werde sich aber erst in den März-Daten klarer widerspiegeln. Gleiches gelte für die Produktions- (Dienstag) und Außenhandelsdaten (Donnerstag).- Sentix-Investorenvertrauen für die Eurozone im April: Es sei nicht davon auszugehen, dass die zwischenzeitliche Markterholung die Investoren bereits nachhaltig optimistischer stimme.- Beginn der dritten Verhandlungsrunde zwischen der EU und Großbritannien über die Beziehungen nach dem Brexit.- Die Eurogruppe berate in einer Videokonferenz über Maßnahmen zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie.Mittwoch: