- US-Auftragseingänge langlebiger Güter für Februar: Die zuletzt eingetrübten Aussichten für die Ausrüstungsinvestitionen dürften sich mit den Daten kaum aufhellen - und das, obwohl das Coronavirus zu diesem Zeitpunkt in den USA noch kaum ein Thema gewesen sei.



- Inflationsdaten für Großbritannien im Februar: Die Inflationsrate dürfte leicht gesunken sein. Die zuletzt deutliche Abwertung des Britischen Pfunds könnte aber zeitnah wieder für größeren Preisdruck sorgen.



Donnerstag:



- Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA für die vergangene Woche: Nach dem kräftigen Anstieg in der Vorwoche sei ein weiterer Zuwachs zu erwarten. Die Erstanträge seien derzeit fast die einzige datenbasierte Indikation für die Folgen der Coronavirus-Pandemie für die US-Wirtschaft.



- Geldpolitische Entscheidungen der britischen und der mexikanischen Notenbank: Auch spontane Ankündigungen diverser Notenbanken rund um den Globus seien in dieser Woche nicht ausgeschlossen.



Freitag:



- Uni Michigan-Verbrauchervertrauen im März: Die finale Veröffentlichung könnte wegen der zunehmenden Ausbreitung des Coronavirus zeigen, dass der Index im März noch stärker gesunken sei als bislang vermeldet.



In der kommenden Woche gebe es u.a. Unternehmenszahlen von innogy, TRATON, Altice, Corestate Capital, Kingfisher, Nordex, PSI Software, Rational, RHÖN-KLINIKUM, Singulus, AmadeusFire, Buzzi Unicem, CA Immoblien, Deutsche Wohnen, E.ON, HHLA, JENOPTIK, Jost Werke, Leifheit, Micron, Norma, Sixt, zooplus, BayWa, EnBW, Evotech, Kuka, Scout24, SLMSolutions, SMA Solar, TeamViewer, United Internet, ZF Friedrichshafen, freenet, Va-Q-Tec. (Ausgabe vom 20.03.2020) (23.03.2020/ac/a/m)





Bonn (www.aktiencheck.de) - Ein Ausblick auf die kommende Woche von Postbank Research:Montag:- Verbrauchervertrauen für die Eurozone für März dürfte zwar deutlich zurückgegangen sein, jedoch nicht nahe des Krisenniveaus aus 2009 notieren. Das GfK-Konsumklima für Deutschland folge am Donnerstag Empire State Index in den USA, der Philadelphia FED-Index folge am Donnerstag.- In Großbritannien wolle die Regierung ihr Hilfspaket gegen die Folgen des Coronavirus binnen eines Tages im Unterhaus verabschieden.- Einkaufsmanagerindices des Verarbeitenden Gewerbes und des Dienstleistungssektors für März in den USA, in der Eurozone, in Deutschland, in Japan, in Großbritannien und in anderen Ländern. Der Markt werde beobachten, wie stark die Coronavirus-bedingten Rücksetzer ausfallen würden.Mittwoch: