Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Während die neue Woche eher gemütlich startet, hat es die zweite Wochenhälfte dann in sich, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Mit dem ifo Geschäftsklima und den Einkaufsmanagerindices (PMI) für die Eurozone stünden wichtige Vorlaufindikatoren an. Besonders der PMI habe sich im September abgeschwächt und deute mittlerweile auf eine Stagnation der Wirtschaft hin. Im Oktober sollte sich die Talfahrt zumindest nicht fortgesetzt haben, der trübe Konjunkturausblick verbleibe aber, was der EZB unverändert Kopfzerbrechen bereiten dürfte. Nachdem die Währungshüter im September ein umfangreiches Maßnahmenpaket zur Stabilisierung der Wirtschaft beschlossen hätten, dürfte Mario Draghi am Donnerstag auf seiner letzten Sitzung als EZB-Präsident weder neue Maßnahmen ankündigen noch die Kommunikation im Vergleich zur letzten Sitzung anpassen.



Im Verlauf der vergangenen Woche sei es zu einem relativ deutlichen Anstieg des Euro zum US-Dollar gekommen und auch die Renditen 10-jähriger Bundesanleihen seien deutlich angezogen. Getrieben worden sei diese Entwicklung u.a. durch die Hoffnung auf einen geregelten Austritt Großbritanniens aus der EU. Nach der Aufschiebung der Abstimmung über den EU-Austrittsvertag dürfte die Erholung des Euro zum US-Dollar etwas an Momentum verlieren. (21.10.2019/ac/a/m)



