"Die französischen Präsidentschaftswahlen haben aus unserer Sicht zentrale Bedeutung. Ein Wahlsieg von François Fillon könnte den längst überfälligen strukturellen Wandel in der Wirtschaft bringen", erkläre Niall Gallagher, Investment Director für europäische Aktien. Trotz der weitverbreiteten Negativ-Meinungen sei Frankreich allerdings eine höchst produktive Volkswirtschaft, die bedeutende technologische Innovationen erbringe. Zudem sei das Bildungssystem hervorragend. Übermäßige Regulierung, Bürokratie und überhöhte Steuern seien jedoch hinderlich. "Jeder Schritt, der die Steuerlast und den staatlichen Einfluss verringert und das Leben für Unternehmer und Wertschöpfer leichter macht, könnte das Wirtschaftswachstum in Frankreich, der zweitgrößten Volkswirtschaft Europas, stärken", analysiere Gallagher.



Im Gegensatz zu anderen populistischen Parteien in Europa, scheine Marine Le Pen von der Front National eine klare politische Agenda zu haben. Laut Enzo Puntillo, Head of Fixed Income in Zürich, würde ein Wahlsieg der Politikerin die Gefahr bergen, dass Frankreich aus der Eurozone herausgerissen werde. "Würde Frankreich aus der Eurozone ausscheiden, hätte das nicht nur verheerende Auswirkungen auf Europa. Der Abwertungstrend des Euro gegenüber dem US-amerikanischen Dollar könnte weiter an Fahrt gewinnen, was Auswirkungen auf alle Investments hätte, die sensibel auf den Dollarkurs reagieren", erläutere der Experte.



Vergleiche zwischen der Amtszeit von Ronald Reagan und der beginnenden Präsidentschaft von Donald Trump würden bei Tim Haywood, Investment Director für festverzinsliche Absolute-Return-Strategien, Bedenken hervorrufen: "Die "Visionen" beider Politiker sind möglicherweise ähnlich. Doch als Reagan Präsident wurde, bewegten sich die Anleiherenditen auf einem Allzeithoch und die Kurse entsprechend auf einem Allzeittief. Vor dem Start der Trump-Administration ist es genau anders herum", erläutere Haywood.



Während Reagan zu Beginn der größten Aktienhausse der jüngeren Geschichte regiert habe, werde die erste Amtszeit von Trump wohl von steigenden Zinsen geprägt werden. Zudem trieben Sorgen um eine deutlich schnellere Straffung der US-Zinsen die Kreditmärkte um: "Das Problem passiver Anlagen besteht darin, dass die entsprechenden Indices nach Marktkapitalisierung gewichtet sind. Das heißt, dass die Emittenten mit den meisten ausstehenden Anleihen die bedeutendsten Indexkomponenten sind. Und nachdem die Renditen mittlerweile soweit gesunken sind, verfügen einige Emittenten über sehr wenig Spielraum, um einen schnellen Zinsanstieg abzufangen", so Haywood.



"Die japanische Regierung plant derzeit einer Reihe von Arbeitsmarktreformen. So soll erstens die steuerliche Ehegattenvergünstigung überarbeitet werden, denn momentan haben Frauen in Teilzeitbeschäftigung keinen Anreiz, mehr als eine bestimmte Stundenanzahl zu arbeiten. Zweitens sollen Steuervergünstigungen für die Beschäftigung von Au-pairs eingeführt werden, damit berufstätige Mütter eher Au-pairs einstellen. Außerdem sollen ausländische Au-pairs einen leichteren Zugang zum japanischen Arbeitsmarkt bekommen. Die Maßnahmen sollen dazu beitragen, die demografischen Probleme in Japan zu lindern", sage Reiko Mito, Portfoliomanagerin für japanische Aktien.



Nach der Aufhebung der Sanktionen im Januar 2016 habe der Iran seine Ölproduktion kräftig angekurbelt. Das von den USA angeregte Atomabkommen sei von Präsident Barack Obama ohne Zustimmung des republikanischen Kongresses unterzeichnet worden und werde von Donald Trump scharf kritisiert. Eine Mehrheit der Republikaner sei für eine Wiederaufnahme der Sanktionen gegen den Iran oder zumindest für Neuverhandlungen des Atomabkommens. "Eine solche Entwicklung könnte die Ölförderung im Iran erheblich beeinträchtigen, während das Angebot am Markt ohnehin knapper wird. Dies würde zu höheren Ölpreisen führen", erläutere Roberto Cominotto, Investment Director für Energieaktien.



Der Fokus im Bereich Healthcare-Investments richte sich auf die USA. "Es besteht eine gewisse Unsicherheit darüber, wie der Mechanismus zur Aufhebung der Krankenversicherung für rund 20 Millionen Menschen aussehen soll", so Christophe Eggmann, Investment Director für Healthcare-Aktien. "Tom Price, der voraussichtliche Gesundheits- und Sozialminister der Trump-Administration, hat jedoch einen Plan. Sein "Empowering Patients First Act" soll die Versicherungsdeckung in eine fundamental andere Richtung lenken: Die obligatorische Versicherung und medizinische Versorgung soll durch einen marktwirtschaftlichen Ansatz ersetzt werden. In diesem Stadium lässt sich schwer sagen, wer die Gewinner und Verlierer sein werden. Wir erwarten aber nicht, dass diese Reformen den Lebensnerv der Branche gefährden. Venture Capital wird wohl auch weiterhin den Innovations- und Produktzyklus antreiben." (09.01.2017/ac/a/m)







