SegWit2X Hard Fork als Kaufanreiz?



"Zusätzlicher Kaufanreiz besteht durch die anstehende SegWit2X Hard Fork, die für Mitte November geplant ist. Die Community stimmt darin überein, dass das Bitcoin-Netzwerk Verbesserungen erfahren muss. Zwar sind sicher nicht alle mit der neuen Umsetzung einverstanden, allerdings bildet ein Hard Fork für langfristig orientierte Bitcoin-Investoren eine Win-Win-Situation: Wer zum Zeitpunkt der Spaltung und darüber hinaus Bitcoin hält, wird einfach abwarten, ob sich die neue oder alte Coin durchsetzt."



Über eToro:



eToro ist eine führende Online-Trading und Investment-Community. Die mehrfach ausgezeichnete Plattform verbindet ein globales, wachsendes Netzwerk von sechs Millionen Nutzern. Die von eToro angebotenen Investment-Produkte sind Differenzkontrakte (Contracts for Differences; CFDs) auf Währungen, Aktien, Rohstoffe, Indizes und Exchange Traded Funds (ETFs). Diese Produkte sind hochgradig risikobehaftet und für viele Investoren ungeeignet. Sollte sich der Markt zu Ihren Ungunsten bewegen, droht ein Kapitalverlust über die Geldmittel hinaus, die in einer spezifischen Position investiert wurde. Trader haften für ihre finanziellen Verluste bis hin zum Eigenkapital ihres Accounts. (03.11.2017/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Mati Greenspan, Senior Market Analyst bei der Social-Trading-Plattform eToro, kommentiert das "Fear of Missing out"-Phänomen und die bisherige Auswirkung der nächsten Hard Fork auf den Bitcoin-Preis. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:"Weil der Bitcoin-Preis aktuell immer neue Hochs erreicht, geht am Markt für Kryptowährungen die ‚Fear of Missing out‘ um - die Angst, etwas zu verpassen. ‚FOMO‘ wird ein solches Massenphänomen auch abgekürzt. Wie lange der gegenwärtige Preisanstieg noch andauern wird, lässt sich im Augenblick nicht absehen. Aktuell korrigieren Analysten ihre kurz- und langfristigen Preisziele immer weiter nach oben, weil Menschen wie wahnsinnig in den Markt stürmen, bevor ihre Chance möglicherweise vorüber ist.