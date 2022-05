Was sind FinTechs?

Worauf ist der Boom in Europa zurückzuführen?

Veränderungen im Konsumentenverhalten



Insbesondere der Onlinehandel und das kontaktlose Bezahlen haben über die letzten Jahre und während der Pandemie stark zugenommen. Das Bargeld rückt immer weiter in den Hintergrund und bequeme und schnelle digitale Zahlungsmöglichkeiten werden in fast allen Bereichen erwartet. Daher haben sich die Marktchancen, insbesondere von Zahlungsdienstleistern, die innovative Zahlungslösungen für Privatkunden und Unternehmen aufzeigen, erhöht. Immer mehr Verbraucher können von den Angeboten der FinTechs überzeugt werden, da diese einfacher, bequemer, transparenter und personalisierter sind. Ein Hauptgrund für den FinTech-Boom ist somit neben dem Digitalisierungsschub die klare Kundenorientierung und der Einsatz der Technologien in ganz neuen Anwendungsbereichen.



Innovative und flexible Lösungen



Neben bequemen Zahlmöglichkeiten gibt es viele FinTechs, die sich auf Versicherungen, Anlageberatung oder Kryptowährungen konzentriert haben. Sie ermöglichen es Verbrauchern, ohne Mittelmann die Services bequem und schnell in Anspruch zu nehmen. Ein entscheidender Vorteil von FinTechs besteht darin, Vorgänge zu digitalisieren und damit zu beschleunigen. Das führt zu einer wesentlichen Senkung der Transaktions-, Personal- und Sachkosten, was sich positiv auf die Konsumenten auswirkt. Dabei haben Startups zudem die Möglichkeit, dass sie schnell und flexibel auf aktuelle Kundenbedürfnisse eingehen können und auch auf Veränderungen im Markt bestens reagieren können. Obwohl Fintechs im Vergleich zum traditionellen Bankensektor noch sehr klein sind, weisen sie dennoch zahlreiche Vorsprünge auf, mit denen sie bestens dafür gewappnet sind, in Zukunft weiter zu bestehen.



Die Zukunft von FinTechs

Die Finanzwelt durchläuft bereits einen grundlegenden Wandel, der sich in Zukunft auch weiterführen wird. FinTechs entwickeln in diesem wandelnden Feld innovative Lösungen für unterschiedlichste Bereiche der Finanzwelt, mit denen sie bestens auf aktuelle Kundenbedürfnisse von Sparern, Anlegern und Kreditnehmern eingehen können. Steigende Investitionen in diese neuen Unternehmen führen dazu, dass sich Banken zunehmend um die wachsende Konkurrenz sorgen. In Europa gibt es bereits eine Reihe an vielversprechenden FinTechs, die sich über die letzten Jahre über hohe Finanzierungsrunden erfreuen konnten. Doch spätestens seit dem Wirecard-Skandal stehen Regulierungsbehörden vor der Frage, ob für die Fintech-Branche mehr Aufsicht und strengere Regeln notwendig sind - Änderungen, die sich negativ auf einige FinTechs auswirken könnten.



Fazit

Die FinTech-Industrie ist eine der am stärksten wachsenden Branchen in Europa. Mit jedem neuen Jahr werden neue Rekorde für Investitionen aufgestellt. Ein Ende dieses Aufwärtstrends ist derzeit nicht in Sicht. Für den Verbraucher ergeben sich durch die steigende Zahl an modernen Lösungen zahlreiche Vorteile, da diese neuen Unternehmen für mehr Wettbewerb und Innovation sorgen. Die Revolution der Finanzindustrie durch die jungen FinTechs könnte aber durch Regulierungen gefährdet werden. Welche FinTech-Unternehmen sich letztlich am Markt durchsetzen, kann also derzeit nicht prognostiziert werden. (31.05.2022/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Covid-19-Pandemie hat den Digitalisierungsschub auf der ganzen Welt stark beschleunigt. Gleichzeitig haben Reisebeschränkungen zu Problemen und Verzögerungen bei Lieferketten geführt. Diese Schwierigkeiten ließen Experten insbesondere zu Beginn befürchten, dass Investitionen aufgrund von zu hohen Unsicherheiten eher zurückgehen würden. Doch wie Daten des Forschungsunternehmens GlobalData zeigen, hat die Covid-19-Pandemie nach einem kurzen Einbruch vielmehr zu Rekordinvestitionen in FinTech-Startups geführt. Doch was steckt hinter dem Boom und warum blühen gerade europäische Fintechs derart auf?Die FinTech-Industrie hat klar von der Covid-19-Pandemie profitiert – doch was genau sind FinTechs? Beim Begriff FinTech handelt es sich um eine zusammengesetzte Abkürzung aus den englischen Begriffen, zu Deutsch: Finanztechnologien. Hierbei handelt es sich also um einen Sammelbegriff für innovative Technologien im Bereich Finanzdienstleistungen. FinTech wird aber auch als Bezeichnung für die Unternehmen benutzt, die die innovativen bzw. digitalen Finanzleistungen anbieten. Die modernen Lösungen werden meist von jungen Unternehmen oder Startups eingeführt und zielen darauf ab, finanzielle Aktivitäten zu optimieren und etablierten Wettbewerbern, wie Banken, Marktanteile abzunehmen. Die Lösungen der jungen Unternehmen gehen meist mit weniger Bürokratie einher, sind kundenorientiert und flexibel - das macht sie besonders attraktiv für Investoren.FinTechs nehmen weltweit und in Europa seit Jahren stark zu. Bereits 2008 wurden 930 Million USD weltweit investiert. Im Jahr 2013 waren es bereits 11 Milliarden USD weltweit – 30% dieser Investitionen flossen dabei alleine in FinTechs aus Großbritannien. Im Jahr 2020 waren es schließlich 121.6 Milliarden USD, die weltweit in FinTechs investiert wurden. Deutschland liegt innerhalb Europas auf Platz 2 des FinTech-Markts und hat auch global gesehen aufgeholt. Regionaler Schwerpunkt liegt hier in Berlin. Dort befinden sich das Firmenkarten-Unternehmen Moss , der Broker Trade Republic sowie zahlreiche weitere Startups So konnten sich diese jungen FinTechs insbesondere in den letzten 5 Jahren über hohe Investitionen und Finanzierungsrunden freuen.Die letzten Jahrzehnte sind von einem rasanten technologischen Fortschritt geprägt. Neben der beinahe universellen Verfügbarkeit von Smartphones und Laptops besteht nahezu von überall aus und jederzeit eine Verbindung zum Internet. Durch die Covid-19-Pandemie hat dieser Digitalisierungsschub noch einmal weltweit Fahrt aufgenommen. FinTechs sind von Grund auf digitale Lösungen, weshalb sie von den Fortschritten der Digitalisierung stark profitieren. So ist es mittlerweile auch jungen und kleinen Unternehmen möglich, eine Idee kostengünstig und schnell umzusetzen und womöglich etablierte Marktteilnehmer zu attackieren, oder eine Nische im Markt erfolgreich zu besetzen.