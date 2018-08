Zum anderen handele es sich bei den Schwellenmärkten um ein vielfältiges Anlageuniversum: Auch wenn sich die Zahlen in den Schlagzeilen oftmals dramatisch anhören würden, würden viele der Länder weitgehend unberührt von den aktuellen Handelsspannungen agieren. Sogar im Fall von China würden die angekündigten Zölle lediglich zwei Prozent der chinesischen Exporte und 0,4 Prozent des chinesischen Bruttoinlandsprodukts entsprechen. Oder anders ausgedrückt: Die Zollabgabe von 25 Prozent entspreche 0,1 Prozent des chinesischen BIPs. Außerdem sei China gut aufgestellt, um an den fiskal- und geldpolitischen Stellschrauben zu drehen und die wirtschaftlichen Folgen anhaltender Handelskonflikte einzudämmen, falls sich die Lage weiter verschärfen sollte.



Darüber hinaus seien die Aktienmärkte der Schwellenländer zunehmend binnenorientiert. Schwellenländerunternehmen würden nur acht Prozent ihrer direkten Umsätze in den USA erwirtschaften, bei chinesischen Unternehmen betrage dieser Anteil lediglich zwei Prozent. Natürlich hätten weitere Einschränkungen des freien Handels Folgewirkungen, doch bisher bleibe die Gewinnentwicklung der Schwellenländerunternehmen solide. Nachdem die Gewinne in den vergangenen zehn Jahren größtenteils verhalten ausgefallen seien, habe sich das Bild zuletzt gebessert: 2017 seien die Gewinne um mehr als 20 Prozent gestiegen und für dieses Jahr werde trotz der aktuellen Unsicherheit eine erneute Steigerung um über 10 Prozent erwartet. Besonders erfreulich sei, dass erstmals seit 2011 auch die Eigenkapitalrenditen die Schwellenländererträge mitziehen würden, da sich die Margen und die Rentabilität der Unternehmen verbessern würden.



Zu guter Letzt können wir als Bottom-up-Anleger bei unserer Anlagetätigkeit ganz anders vorgehen als der breite Markt, so die Experten von Goldman Sachs Asset Management. Die Experten seien in der Lage, aktiv Unternehmen ausfindig zu machen, die weniger anfällig für politische Entwicklungen seien und unabhängig von Handelskonflikten über den Marktzyklus hinweg Mehrwert generieren könnten. Auch die erhöhte Volatilität, die in den vergangenen Monaten zu beobachten gewesen sei, könne interessante Chancen für aktive Manager eröffnen.



Ein ausgewachsener Handelskrieg würde die Exporterlöse und das Wachstum beeinträchtigen, die weltweiten Lieferketten unterbrechen und letztlich auch die Risikobereitschaft der Anleger reduzieren. Derzeit würden sich die Schwellenländer aber nach wie vor widerstandsfähig zeigen und die fundamentalen Aussichten für ihre Aktien würden positiv bleiben. Die Experten würden für die kommenden Jahre weiterhin damit rechnen, dass sich der Wachstumsvorsprung der Schwellenländer gegenüber den Industriestaaten verbessere. Diese Entwicklung habe in der Vergangenheit mit einer Outperformance von Schwellenländeraktien korreliert.



Langfristige Prognosen würden davon ausgehen, dass der Anteil der Schwellenländer am globalen Wachstum in den nächsten zehn Jahren auf beinahe 75 Prozent steigen werde und dabei 1,2 Milliarden Menschen von armen Bevölkerungsschichten in die Mittelklasse aufsteigen würden. Die Experten seien zuversichtlich, dass binnenorientierte Unternehmen, die über differenzierte Strategien verfügen würden, auf lange Sicht gut aufgestellt seien. Nach dem jüngsten Ausverkauf lägen die Bewertungen von Schwellenländeraktien wieder unter ihren langfristigen Durchschnittsniveaus und die Titel würden mit einem Abschlag von 25 Prozent gegenüber ihren Industrieländerpendants gehandelt. Das biete einen interessanten Einstiegspunkt in eine mehrjährige Erholungsphase. (07.08.2018/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Seit Donald Trump im März eine Zollabgabe von 25 Prozent auf chinesische Importe im Wert von 50 Milliarden USD angekündigt hat, treiben Handelsstreitigkeiten die Aktienmärkte vor sich her, so Marie Cardoen, Head of Retail bei Goldman Sachs Asset Management für Deutschland und Österreich.Zunächst habe China mit Vergeltungszöllen im gleichen Umfang reagiert, das heiße, Zölle von 25 Prozent auf politisch sensible US-Waren im Wert von 50 Milliarden USD. Anfang Juli hätten die USA schließlich Zölle auf chinesische Waren im Wert von 34 Milliarden USD eingeführt und mit zusätzlichen Abgaben auf chinesische Güter im Volumen von 200 Milliarden USD gedroht, was die Anlageklasse weiter belaste. So sei es zu Abflüssen von rund 20 Milliarden USD aus Schwellenländeraktien gekommen und die Anlageklasse habe in US-Dollar gemessen um beinahe 15 Prozent gegenüber ihrem Höchststand vom Januar dieses Jahres verloren.Bekanntermaßen habe Donald Trump während seines Wahlkampfs 2016 mit einer aggressivprotektionistischen Agenda geworben. Insofern sei zu erwarten gewesen, dass sich die Handelsbeziehungen zwischen den USA und China in gewissem Umfang verschlechtern würden. Die Geschwindigkeit der Eskalation habe die Märkte dennoch überrascht, da viele der vorherigen Drohungen Trumps nicht realisiert worden seien. Vermutlich werde das Hin und Her anhalten, es lasse sich aber kaum vorhersagen, in welche Richtung genau sich der Handelsstreit weiterentwickeln werde. Als langfristig ausgerichtete Anleger sei nach Meinung der Experten entscheidend, sich stattdessen auf die fundamentale Lage zu konzentrieren. In dieser Hinsicht würden sich die Volkswirtschaften der Schwellenländer weiterhin solide präsentieren.