Gleichzeitig hätten die einkommensschwachen Gruppen auch nicht von positiven Wohlstandseffekten profitiert. Der Besitz von Finanz- und Sachwerten sei auf die wohlhabenderen Gruppen der Gesellschaft verteilt. Die staatliche Unterstützung habe zwar einen Puffer für die von der Pandemie am stärksten Betroffenen geboten, doch sei dies nur temporär und nicht vergleichbar mit der längerfristigen Unterstützung gewesen, die ein angehäuftes Vermögen bieten könne. Auch aktuell könne man noch Berichte über die weitverbreitete Nutzung von gemeinnützigen Tafeln neben Hinweisen auf Rekordboni in Teilen des Finanzsektors finden. Die Ungleichheit scheine sich während der Pandemie noch verschärft zu haben.



In diesem Sinne müsse das "S" in ESG mehr in den Vordergrund gerückt werden. Die Anleger hätten viel getan, um ihre Portfolios an den Netto-Null-Zielen zur Bekämpfung des Klimawandels auszurichten. Aber jetzt müsse man den heutigen sozialen Problemen mehr Aufmerksamkeit widmen, um sicherzustellen, dass der künftige Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft auch gerecht sei. Anleger müssten zunehmend beurteilen, in welchem Ausmaß sich die Firmen auf ihr eigenes Humankapital und auf die breitere Auswirkung, die sie auf die Gesellschaft hätten, konzentrieren würden.



Die Berücksichtigung von Vielfalt und Inklusion, geschlechtsspezifischen Gehaltsunterschieden, der Qualität von Leistungspaketen, dem Umgang mit Beschwerden von Arbeitnehmern, Schulungen und Sozialleistungen sowie viele andere Faktoren würden daher ebenso wichtig wie das Verständnis des CO2-Fußabdrucks. Dies habe einen lokalen und einen globalen Aspekt. Man müsse sehr genau darauf achten, wie sich die komplexen globalen Lieferketten auf die Rechte der Arbeitnehmer sowie die Gemeinschaft auswirken würden.



Ungleichheit erzeuge Wut, und diese könne in eine politische Richtung gelenkt werden. Viele Kommentatoren seien der Meinung, dass die ungleiche Erholung von der globalen Finanzkrise den Keim für den Populismus gelegt habe, den man im vergangenen Jahrzehnt habe beobachten können. Das Gleiche könnte im Zuge der Erholung von COVID geschehen. Es bestehe die Gefahr, dass die Bemühungen um eine nachhaltigere und gerechtere Zukunft unterwandert werden könnten. In Großbritannien solle es Gruppen geben, die sich für ein Referendum über die Netto-Null-Pläne der Regierung einsetzen würden. Die Gegenreaktion auf die COVID-Impfstoffe und -Einschränkungen könnte auch diejenigen ansprechen, die sich nach der Disruption der vergangenen zwei Jahre zurückgelassen fühlen würden.



Investoren müssten wachsam sein und sicherstellen, dass sie in Unternehmen investieren würden, die sich um ihre Belegschaft kümmern würden sowie Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten und Chancengleichheit anböten. Auch die Regierungen müssten sich stärker auf Dinge konzentrieren, die recht offensichtlich seien: Die Menschen sollten mehr für Kraftstoffe aus Energiequellen bezahlen, die nicht mehr lange genutzt werden sollten, aber zugleich mehr für die Verbesserung ihrer Kraftstoffeffizienz zahlen.



Gleichzeitig würden die Unternehmen, die heimische Energie liefern würden, Rekordgewinne machen. Das heiße nicht, dass die Steuern auf Energiefirmen erhöhet werden sollten, aber die Regierungen müssten achtsam sein. Die grüne Revolution brauche Herz und Verstand, und wenn die Bürger glauben würden, dass es sie noch mehr kosten werde, würden die politischen Einwände gegen den Fortschritt zunehmen.



Die Experten hätten immer daran geglaubt, dass die grüne Revolution einen starken positiven sozialen Aspekt haben könne, indem sie zu niedrigeren Energiekosten, dezentralerer Wirtschaftstätigkeit und neuen Fähigkeiten sowie neuen Arbeitsplätzen führe. Als Anleger würden sie in Unternehmen im Wandel und in neue Technologien investieren. Man sollte also ein wachsames Auge darauf haben, was das für die derzeitigen und künftigen Mitarbeiter und die Gemeinschaften, in denen sie leben würden, bedeute. (22.02.2022/ac/a/m)







