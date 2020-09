Zudem diversifiziere Buffett mit dem Schritt nach Japan seine Währungsverteilung, die bislang arg amerikanisch ausfalle. Der Kursrückgang des US-Dollars in den letzten Wochen stelle ein Warnzeichen dar, denn die amerikanische Schuldenwirtschaft stehe auf tönernen Füßen. Beim Dollar liege die Geldentwertungsrate seit Jahrzehnten um mindestens 2% p.a. über derjenigen Rate des Japanischen Yen. Zum Lobe Japans ließe sich überdies anführen, dass die Covid-19-Pandamie dort wesentlich besser beherrscht werde als in Amerika. Überhaupt sei der Gesundheitszustand der Japaner deutlich robuster als andernorts, wie die Langlebigkeit der Einwohner indiziere.



Apropos Rationalität: Gewiss werde Warren Buffett nicht verborgen geblieben sein, dass manche Marktsegmente in den USA heiß gelaufen seien und klare Zeichen von Irrationalität aufweisen würden. Sinnbildlich werde dies an der jüngsten Kursentwicklung bei Tesla deutlich, wo ein Aktiensplit, der sachlich betrachtet ein Nullsummenspiel für die Aktionäre darstelle, zu einem Marktkapitalisierungszuwachs von ca. 1,80 Milliarden Dollar geführt habe - mithin substantiell mehr als der Gesamtmarktwert von VW (ISIN DE0007664039/ WKN 766403), Daimler (ISIN DE0007100000/ WKN 710000) und BMW (ISIN DE0005190003/ WKN 519000) zusammen.



In seinem langen Börsenleben habe Warren Buffett genug Börsenphasen erlebt, die der heutigen Situation gleichen würden. Wenn er derzeit besonders viel Kasse halte, dann lasse sich daraus seine Einschätzung zur Bewertung des amerikanischen Aktienmarktes gut ableiten. Sein Investment in Japan sei logisch nachvollziehbar, genau wie es die Übernahme wertverfallener Erdgasspeicherstätten und -Transportpipelines vor wenigen Wochen gewesen sei. Mit großer Beharrlichkeit lasse er zeitgeistliche Kritik an sich abprallen und halte konsequent an seinem langfristig bewährten antizyklischen Investmentstil fest. Daher zum Abschluss ein Zitat Buffetts, dass auch die Geisteshaltung der Experten von LOYS wiedergebe:



"Der üblichste Grund für niedrige Kurse heißt Pessimismus. Mal ist er allgemein und manchmal betrifft er nur einzelne Sektoren oder Unternehmen. In einem solchen Umfeld wollen wir kaufen, jedoch nicht, weil wir den Pessimismus mögen, sondern weil wir die niedrigen Kurse schätzen, die er hervorruft. Optimismus ist der Feind jedes rationalen Käufers." (03.09.2020/ac/a/m)







Zu den erstaunlichsten Begebenheiten des August zählt die Einkaufstour des berühmten amerikanischen Investors Warren Buffett in Japan, so die Experten von LOYS.Das 'Orakel von Omaha' habe für mehrere Milliarden US-Dollar Aktien von nicht weniger als fünf japanischen Unternehmen gekauft. Für die Börsengemeinde sei die Entwicklung überraschend, weil Nippon mittlerweile seit Jahrzehnten im Abseits der Scheinwerfer stehe. Bei den fünf global investierenden LOYS-Fonds sei das nicht so, denn Japan sei ein interessantes Börsenland mit manchen Alleinstellungsmerkmalen. Zum Beispiel sei es das Land mit den meisten börsennotierten Unternehmen.