Xetra-Aktienkurs Warimpex-Aktie:

1,39 EUR +4,12% (27.08.2019, 17:35)



Wiener Börse-Aktienkurs Warimpex-Aktie:

1,385 EUR -2,12% (28.08.2019, 09:30)



ISIN Warimpex-Aktie:

AT0000827209



WKN Warimpex-Aktie:

A0LGV4



Ticker-Symbol Warimpex-Aktie Deutschland:

WFS



Ticker-Symbol Warimpex-Aktie Wien:

WXF



Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG:



Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG (ISIN: AT0000827209, WKN: A0LGV4, Ticker-Symbol: WFS, Wien: WXF), Wien, ist eine Immobilienentwicklungs- und Investmentgesellschaft. Im Fokus der Geschäftsaktivitäten stehen der Betrieb und die Errichtung von Hotels in Zentral- und Osteuropa. Warimpex hat ein europäisches Hotel-Portfolio von 19 Hotels, die vornehmlich der gehobenen Kategorie zuzurechnen sind. (01.10.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Warimpex-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Hotel- und Gewerbeimmobilienunternehmens Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG (ISIN: AT0000827209, WKN: A0LGV4, Ticker-Symbol: WFS, Wiener-Börse-Symbol: WXF).Nach einem positiven Ergebnis des Konsultationsprozesses der Arbeitnehmer habe das Unternehmen gestern den Abschluss des Verkaufs der beiden Hotels in Paris, worüber die Analysten bereits mit ihrem letzten Update zu den Halbjahreszahlen am 27. August berichtet hätten, bekannt gegeben. Die beiden Hotels Vienna House Dream Castle und Vienna House Magic Circus bei Disneyland Paris, welche zusammen mit UBM Development in einem 50/50 Joint Venture entwickelt worden seien, seien zu einem Verkaufspreis von rund 118 Mio. Euro verkauft worden. Dies habe zu einem Verkaufsgewinn von rund 14 Mio. Euro im dritten Quartal geführt.Vergangenen Freitag, am 27. September, habe Warimpex weiter Fortschritte bezüglich des Hotels in Darmstadt veröffentlicht, welches dieses Jahr im April erworben worden sei. Das Hotel sei als "The Hotel Darmstadt" wiedereröffnet worden und habe Anfang September die ersten Gäste empfangen. Somit trage das Hotel jetzt zu den Umsätzen des Unternehmens bei. Das Hotelmanagement übernehme Cycas Hospitality. Im Zuge eines Revitalisierungsprogramms solle das Hotel weiter transformiert werden und im Herbst 2020 unter der neuen Accor-Marke "greet" neu positioniert werden. Am 23. September sei außerdem in einer Ad hoc-Meldung der Beschluss des Vorstands und des Aufsichtsrat über ein Aktienrückkaufprogramm berichtet worden. Das maximale Volumen des Programms betrage 1 Mio. Aktien, was 1,85% des Grundkapitals entspreche. Der Beginn und die voraussichtliche Dauer des Programms sei vom 1. Oktober 2019 bis zum 31. August 2020. Die Preisgrenze liege bei maximal 30% unter und nicht höher als maximal 10% über dem durchschnittlichen, ungewichteten Börsenschlusskurs der vorhergehenden zehn Börsentage.Die Meldungen der vergangenen Tage sollte der Aktie weiteren Rückenwind geben und das Aktienrückkaufprogram könne als ein positives Signal an den Markt gesehen werden. Die Aktie habe seit Jahresbeginn bereits über 40% zugelegt und die Analysten würden davon ausgehen, dass sich diese Entwicklung fortsetzen werde. Die Analysten würden deshalb ihr Kursziel von 2,50 Euro deutlich bestätigen, welches sie bereits nach den Halbjahreszahlen erhöht hätten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Warimpex-Aktie: