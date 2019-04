Xetra-Aktienkurs Warimpex-Aktie:

ISIN Warimpex-Aktie:

AT0000827209



WKN Warimpex-Aktie:

A0LGV4



Ticker-Symbol Warimpex-Aktie Deutschland:

WFS



Ticker-Symbol Warimpex-Aktie Wien:

WXF



Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG:



Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG (ISIN: AT0000827209, WKN: A0LGV4, Ticker-Symbol: WFS, Wien: WXF), Wien, ist eine Immobilienentwicklungs- und Investmentgesellschaft. Im Fokus der Geschäftsaktivitäten stehen der Betrieb und die Errichtung von Hotels in Zentral- und Osteuropa. Warimpex hat ein europäisches Hotel-Portfolio von 19 Hotels, die vornehmlich der gehobenen Kategorie zuzurechnen sind. (30.04.2019/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Warimpex-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Hotel- und Gewerbeimmobilienunternehmens Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG (ISIN: AT0000827209, WKN: A0LGV4, Ticker-Symbol: WFS, Wiener-Börse-Symbol: WXF) und erhöhen das Kursziel von 2,20 auf 2,30 Euro.Am letzten Freitag, den 26. April, habe das Unternehmen den Geschäftsbericht 2018 veröffentlicht und zu einer Telefonkonferenz geladen. Die Zahlen hätten, abgesehen vom schwachen Rubel, der auf das Finanzergebnis (non-cash) gedrückt habee, im Rahmen der Erwartungen der SRC Research-Analysten oder sogar teilweise darüber gelegen. Wie zu erwarten gewesen sei, hätten die Umsatzerlöse wesentlich unter dem Vorjahr gelegen, nachdem im Mai 2017 ein Paket von 8 Hotels verkauft worden sei. Das Unternehmen habe sich in einem Übergangsjahr befunden, wo aktuelle Entwicklungsprojekte vorangebracht und zudem selektiv passende Akquisitionen getätigt worden seien, um wieder an das frühere Umsatzniveau heranzukommen und einen Shift in Richtung Büroimmobilien herbei zu führen. Auf diesem Weg sei man gut vorangekommen. Die Umsatzerlöse aus dem Bürobereich seien um 17% von 13,2 Mio. Euro auf 15,5 Mio. Euro gestiegen und sollten in 2019 noch stärker um rund 30% ansteigen, da die Bürobjekte B52 in Budapest und Ogrodowa in Lodz das erste Jahr voll zur Top-Line beitragen würden. Das Ogrodowa Office sei im Oktober eröffnet worden. Die Belegung liege derzeit bei 60%, sollte aber aufgrund einiger aussichtsreicher Gespräche mit großen Mietinteressenten in den nächsten Quartalen noch deutlich ansteigen. Ebenfalls zur Top-Line werde im laufenden Geschäftsjahr 2019 das Mogilska 43 Office in Krakau beitragen, das in diesem Monat eröffnet worden sei und derzeit ebenfalls eine Belegung von 60% erreiche.Beim nunmehr kleiner gewordenen Hotelportfolio der Gesellschaft habe es auch Neuigkeiten gegeben, die die SRC Research-Analysten begrüßen würden. Das Dvorak Hotel im tschechischen Karlsbad sei Ende Februar verkauft worden. Dadurch würden zwar vorerst die Umsätze aus dem Hotelbereich sinken, aber die SRC Research-Analysten würden denken, dass die Ergebnisbeiträge dieses Hotels relativ begrenzt gewesen seien. Dafür sei am 24. April der Kauf eines Hotels in Darmstadt gemeldet worden, das zum Konzern der Deutschen Telekom gehört habe und derzeit nicht geöffnet sei. Das Konferenzhotel mit über 300 Zimmern solle im 3. Quartal 2019 wieder eröffnet werden. Das Hotel in Darmstadt liege im wirtschaftlich äußerst starken Rhein-Main-Gebiet. Darmstadt sei eine prosperierende Stadt mit zahlreichen Firmen aus dem Bereich der Software und IT sowie der Naturwissenschaften. Die Stadt verfüge mit rund 160 Tausend Einwohnern über zwei renommierte Universitäten und sei zudem Sitz des Europäischen Raumflugkontrollzentrums, des im DAX notierten Pharmariesen Merck und des zweitgrößten deutschen Softwarekonzerns Software AG. Von daher sei der Standort für ein großes Konferenzhotel nach Erachten der SRC Research-Analysten geeignet, zumal auch Frankfurt und der Frankfurter Flughafen nur 30 km bzw. sogar nur 20 km entfernt seien.Nach dem Rekordjahr 2017 durch den großen Hotelportfolio-Deal habe das Unternehmen in 2018 wieder mit einem ordentlichen Nettogewinn nach Minderheiten von knapp 6 Mio. Euro aufwarten können, der über der Prognose der SRC Research-Analysten (-0,9 Mio. Euro) gelegen habe. Für 2019 werde neben dem bereits erfolgten Verkaufs des Hotels in Tschechien auch der Verkauf der beiden Pariser Eurodisney Hotels angepeilt. Dies könnte verbunden mit einer guten operativen Performance im Büro- und Hotelgeschäft zu einem Gewinnsprung auf über 20 Mio. Euro führen. Demnach würden die SRC Research-Analysten ihr Kursziel nach dem positiven Gesamtbild des Geschäftsberichts 2018 und den positiven News aus dem Portfolio von 2,20 Euro auf 2,30 Euro erhöhen. Das Kursziel werde zudem gestützt durch den Triple NAV je Aktie, der in 2018 um 5% auf 2,56 Euro angestiegen sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Warimpex-Aktie: