Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

101,01 EUR +0,11% (14.03.2019, 15:13)



NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

114,275 USD +0,16% (13.03.2019, 15:21)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie Deutschland:

WDP



NYSE Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (14.03.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", findet die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) im Interview mit "Der Aktionär TV" weiterhin hochspannend.Walt Disney sei wieder ein Mega-Blockbuster gelungen: "Captain Marvel" habe ordentlich eingeschlagen. Es gebe noch mehrere Blockbuster in diesem Jahr, die Walt Disney in der Pipeline habe. Hier laufe alles tadellos, glaube der Börsenexperte. Er verweise darauf, dass das Marvel-Universum 6.000 Figuren umfasse. Wenn Disney das clever mache - es nicht ausreize, sondern variabel vorgehe -, dann könne man hier noch sehr viel rausziehen.Die Walt Disney-Aktie hänge aber weiterhin in einem Seitwärtstrend fest. Sie halte sich noch ganz gut, was Volatilität angehe. Trotzdem sei das für Anleger, die bei der Walt Disney-Aktie schon länger dabei seien, unbefriedigend. Der Aktienprofi finde den Titel nach wie vor hochspannend, so Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 14.03.2019)Das vollständige Interview mit Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Walt Disney-Aktie:Xetra-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:101,12 EUR +0,33% (14.03.2019, 15:19)