132,88 EUR +0,08% (23.12.2019, 09:52)



132,50 EUR -0,05% (23.12.2019, 10:09)



146,88 USD +0,50% (20.12.2019, 22:04)



US2546871060



855686



WDP



DIS



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (23.12.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ein klarer Kauf.Der Entertainment-Gigant Walt Disney habe sich mit "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" wie erwartet an die Spitze der Kinocharts gesetzt. In den USA habe "Episode IX" am Startwochenende 176 Millionen Dollar eingespielte. Im Vergleich zu den Vorgängern sei das Ergebnis allerdings enttäuschend ausgefallen. Trotzdem sei das Kinojahr für Disney ganz stark.Weltweit habe "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" am Startwochenende 374 Millionen Dollar eingespielt. In Deutschland habe der Film von Mittwoch bis einschließlich Samstag 1,27 Millionen Besucher in die Kinos gelockt. Für das gesamte Startwochenende werde ein Ergebnis von 19,7 Millionen Euro erwartet.Disney sei 2019 in den Kinos das Maß aller Dinge. Bereits jetzt stehe fest, dass 2019 für Disney das beste Kinojahr für den Konzern werde. Die Einnahmen würden sich aktuell auf knapp 9,5 Milliarden Dollar belaufen, was rund 2 Milliarden Dollar über dem bisherigen Rekord liege."Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" sei für Disney auch deswegen so besonders, da der Streifen einer von 344 Filmen sei, die sich für eine mögliche Nominierung in der Top-Sparte "Bester Film" qualifiziert hätten. Die Oscar-Akademie im kalifornischen Beverly Hills habe die Liste der potenziellen Kandidaten in der vergangenen Woche bekannt gegeben. Im vorigen Jahr seien 347 Filme angetreten, maximal zehn Anwärter würden in die Endrunde gewählt.Die Walt Disney-Aktie bleibt für den "Aktionär" ein klarer Kauf, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link