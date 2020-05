Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (19.05.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Die Coronakrise habe dazu geführt, dass mehr gestreamt werde. Die Abonnentenzahlen von Netflix und Disney+ seien während der Pandemie durch die Decke gegangen. Simon Murray, Analyst bei Digital TV Research, habe seine Schätzungen für die Branche komplett überarbeitet. Seine Prognose: Disney+ werde stark wachsen.Murray erwarte, dass Disney+ bis 2025 202 Mio. Abonnenten haben werde. Das seien 76 Mio. mehr Kunden als der Experte zuletzt vorausgesagt habe. Derzeit habe Disney+ 54,5 Mio. Kunden.Den Kampf um Marktanteile müsse Disney+ ohne Kevin Mayer bestreiten. Der Streaming-Chef habe am Montag seinen Abschied von Walt Disney verkündet. Mayers Nachfolgerin werde Rebecca Campbell, die zuvor u.a. Sender des Disney-TV-Netzwerkes ABC geführt habe und zuletzt für die Disneyland-Resorts zuständig gewesen sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Walt Disney-Aktie: