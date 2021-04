XETRA-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

155,64 EUR -0,17% (13.04.2021, 17:08)



NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

185,54 USD -0,51% (13.04.2021, 17:09)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie Deutschland:

WDP



NYSE-Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (13.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei Walt Disney laufe es momentan gut. Hier sehe man die Hoffnung und das Warten darauf, dass die Vergnügungsparks wieder aufgemacht würden. Die Kursentwicklung sei zwar nicht großartig, aber es gehe nach oben. Jetzt brauche man einfach Wachstum. Dieses werde vermutlich auf der Plattform Disney+ gekriegt. Der Aktienprofi sei gespannt, wie sich die Zahlen zuletzt entwickelt hätten. Er erinnere dabei daran, was ein an sich konservatives Management von Walt Disney zum letzten Quartalsergebnis im Hinblick auf das Wachstum bei Disney+ gesagt habe. Vor diesem Hintergrund macht er sich relativ wenig Sorgen um diesen Wachstumsbereich und denkt, dass hier die Wachstumsdynamik sehr hoch geblieben ist, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" zur Walt Disney-Aktie. (Analyse vom 13.04.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:155,42 EUR -0,75% (13.04.2021, 17:22)