Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Dem Entertainment-Giganten Walt Disney sei mit der Musicalverfilmung "Hamilton" ein Coup gelungen. Unmittelbar nach dem Start von "Hamilton" sei die Disney+-App weltweit mehr als eine halbe Million Mal heruntergeladen worden. Die Anleger würden erfreut reagieren, die Disney-Aktie halte sich weiter über der 50- und der 100-Tage-Linie."Hamilton" erzähle vom Leben des amerikanischen Gründervaters Alexander Hamilton und sei mit mehreren Preisen ausgezeichnet worden. Disney habe ursprünglich geplant, die Filmversion in die Kinos zu bringen, sich wegen der Corona-Krise aber für den Start auf Disney+ entschieden.Offensichtlich mit großem Erfolg: Die Zahl der Neuabonnenten dürfte viel höher sein als die vom Researchunternehmen Apptopia gemeldeten 513.323. Apptopia ermittle nämlich nur die Anmeldungen von mobilen Geräten.Der Markt warte nun gespannt auf die neuesten Abozahlen von Disney+. Anfang Mai habe Disney 54,5 Millionen Kunden gemeldet, sich danach aber nicht mehr geäußert.Während das Kerngeschäft von Walt Disney in der Coronakrise problematisch sei, hane Disney+ das Zeug zur Wachstumsmaschine, auch dank Blockbustern wie "Hamilton".Die Walt Disney-Aktie bleibt ein Kauf für Anleger mit einem langen Atem, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link