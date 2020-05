Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Der US-Unterhaltungsriese Walt Disney habe aufgrund der Corona-Pandemie einen gewaltigen Gewinneinbruch erlitten. Der Überschuss sei in den drei Monaten bis Ende März im Jahresvergleich um über 90 Prozent auf 460 Millionen Dollar (424 Millionen Euro) zurückgegangen, wie der Konzern am Dienstag nach US-Börsenschluss im kalifornischen Burbank mitgeteilt habe. Dabei seien die Erlöse dank boomender TV- und Streaming-Angebote um 21 Prozent auf 18 Milliarden Dollar gestiegen.Vor allem Disneys Vergnügungsparks, Ferienresorts, Kreuzfahrten und Fanartikel-Shops hätten jedoch massiv unter der Pandemie gelitten - hier sei der Betriebsgewinn um 58 Prozent gefallen, obwohl die Virus-Krise sich erst zum Quartalsende hin richtig ausgebreitet habe. Das Streaming-Geschäft mit dem florierenden neuen Videodienst Disney+ sei zwar enorm gewachsen, verursache bislang aber hohe Kosten. Das Minus der Sparte sei mit 812 Millionen Dollar mehr als doppelt so hoch ausgefallen wie im Vorjahr.Disneys neuer Vorstandschef Bob Chapek, der im Februar vom langjährigen Konzernlenker Bob Iger übernommen habe, habe sich um Optimismus bemüht. "Die Covid-19-Pandemie hat beträchtliche Auswirkungen auf eine Reihe unserer Geschäfte", habe der Top-Manager zwar eingeräumt. Die Disney-Führung sei jedoch zuversichtlich, die Krise gut zu überstehen und gestärkt aus ihr hervorzugehen. Der Konzern habe schon oft genug gezeigt, dass er "außergewöhnlich belastbar" sei.Im abgelaufenen Quartal seien Disneys Freizeitparks, die zu den wichtigsten Stützen und Gewinnbringern des Unternehmens zählen würden, die Hauptleidtragenden der Corona-Krise gewesen. Zunächst hätten internationale Attraktionen etwa in Asien schließen müssen, Mitte März seien dann die großen Themenparks in den USA gefolgt. Dadurch stünden hohen Kosten plötzlich keine nennenswerten Einnahmen mehr gegenüber. Am 11. Mai solle immerhin Disneyland Shanghai wieder eröffnen, allerdings mit deutlichen Einschränkungen. Insgesamt habe Disney den Schaden durch die Pandemie im Quartal auf rund 1,4 Milliarden Dollar beziffert.Bei Anlegern seien die Quartalszahlen zunächst nicht gut angekommen, die Aktie habe nachbörslich mit deutlichen Kursverlusten reagiert. Der Gewinn habe deutlich unter den Markterwartungen gelegen, während die Erlöse höher als angenommen ausgefallen seien. Besonders sei den Investoren missfallen, dass Disney angekündigt habe, die halbjährliche Dividendenzahlung aufgrund der Belastungen durch die Pandemie auszusetzen. Die Aktie habe ohnehin schon stark gelitten - der Kurs sei seit Jahresbeginn um 30 Prozent gefallen.Zwar werde es noch dauern, bis die Themenparks und auch andere Bereiche wieder Geschäft wie im Vorkrisenniveau machen würden. Mittlerweile sei im Kurs aber viel eingepreist."Der Aktionär" bleibt dabei: Wer mutig ist und einen langen Atem hat, bleibt investiert, so Marion Schlegel. (Analyse vom 06.05.2020)Mit Material von dpa-AFX