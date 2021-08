Börsenplätze Walt Disney-Aktie:



Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (13.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Der Unterhaltungsriese habe sich nach heftigen Geschäftseinbußen in der Corona-Krise wieder berappelt. Die Zahlen für das vergangene Quartal seien besser ausgefallen, als von den Experten erwartet worden sei. Das Chartbild verbessere sich deutlich.In den drei Monaten bis Anfang Juli habe Disney die Erlöse verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 45 Prozent auf 17,0 Mrd. Dollar gesteigert. Unter dem Strich habe der Konzern einen Gewinn von 923 Mio. Dollar erzielt.Damit habe Disney die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen. Vor einem Jahr hätten hohe Corona-Sonderkosten die Quartalsbilanz mit enormen 4,7 Mrd. Dollar ins Minus gebracht.Besonders positiv sei das Geschäft mit den Themenparks gelaufen. Die Sparte habe den Umsatz um mehr als 300 Prozent auf 4,3 Mrd. Dollar erhöht. Der operative Gewinn habe sich auf 356 Mio. Dollar belaufen, nachdem die Sparte ein Jahr zuvor einen Verlust von 1,9 Mrd. verbucht habe.Wettbewerber Netflix habe im vergangenen Quartal nur noch 1,54 Millionen neue Abonnenten gewonnen.Walt Disney hat eine sehr gute Bilanz vorgelegt, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". Komme es aufgrund von Corona nicht zu weiteren Lockdowns, sollte sich die positive Entwicklung fortsetzen. Den Abwärtstrend könnte die Aktie nachhaltig hinter sich lassen. DER AKTIONÄR bleibe bullish. (Analyse vom 13.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link