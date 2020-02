Börsenplätze Walt Disney-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

117,14 EUR -0,63% (26.02.2020, 16:52)



Xetra-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

117,34 EUR -2,15% (26.02.2020, 16:36)



NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

127,25 USD -0,73% (26.02.2020, 16:41)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie Deutschland:

WDP



NYSE Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (26.02.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Bei Walt Disney ende eine Ära: Der langjährige Vorstandschef Bob Iger trete zurück. An der Wall Street habe der plötzliche Führungswechsel bei dem Unterhaltungsriesen für Verblüffung gesorgt.Robert "Bob" Iger gebe nach 15 Jahren mit sofortiger Wirkung seinen Posten als Disney-CEO ab. Zum Nachfolger sei Disney-Manager Bob Chapek ernannt worden, der zuletzt für die Vergnügungspark-Sparte zuständig gewesen sei. Für diesen Posten sei indes noch kein Nachfolger verkündet worden, was die Investoren negativ bewerten würden.Überhaupt verwundere die Personalie, da sich im Unterhaltungsgeschäft alles ums Streaming und nicht mehr um Themenparks drehe. Viele Experten hätten deshalb Kevin Mayer - Leiter der Disneys Streaming-Services und seit über 20 Jahren im Konzern - auf dem Schirm gehabt. Dass die Wahl nicht auf ihn gefallen sei, sei angesichts des erst gestarteten eigenen Streamingservices Disney+ erstaunlich.Zudem stehe Chapek jetzt vor einer großen Herausforderung: Die Streaming-Offensive koste viel Geld. Im jüngsten Quartal habe der Disney+-Start für einen Gewinneinbruch gesorgt: Das Nettoergebnis sei im Jahresvergleich um 23 Prozent auf 2,1 Mrd. Dollar gesunken. Der Umsatz sei um gut ein Drittel auf 20,9 Mrd. Dollar geklettert.Anleger sollten bei der Walt Disney-Aktie dabei bleiben und die Gewinne laufen lassen, so Thobias Quaß von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link